Северная Корея демонтирует главный ядерный полигон страны

Исследование подготовили американские эксперты, называющие Сохэ главным ядерным полигоном в КНДР. На опубликованных фотографиях видно, что Северная Корея начала демонтировать стенд для ракетно-ядерных испытаний и сносить хозяйственное здание, пишет meduza.io





В мае КНДР объявила о закрытии другого ядерного полигона — Пунгери. При этом на церемонии не присутствовали иностранные специалисты, из-за чего факт закрытия полигона подвергается сомнению.





Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп обсуждали полную денуклеаризацию Корейского полуострова 12 июня на саммите в Сингапуре.