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Северная Корея демонтирует главный ядерный полигон страны

КНДР начала демонтаж полигона Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом говорится в отчете на сайте 38North, который отслеживает ядерную активность Северной Кореи.

Исследование подготовили американские эксперты, называющие Сохэ главным ядерным полигоном в КНДР. На опубликованных фотографиях видно, что Северная Корея начала демонтировать стенд для ракетно-ядерных испытаний и сносить хозяйственное здание, пишет meduza.io

В мае КНДР объявила о закрытии другого ядерного полигона — Пунгери. При этом на церемонии не присутствовали иностранные специалисты, из-за чего факт закрытия полигона подвергается сомнению.

Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп обсуждали полную денуклеаризацию Корейского полуострова 12 июня на саммите в Сингапуре.

10:18 24/07/2018






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