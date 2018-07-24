Северная Корея демонтирует главный ядерный полигон страны
КНДР начала демонтаж полигона Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом говорится в отчете на сайте 38North, который отслеживает ядерную активность Северной Кореи.
Исследование подготовили американские эксперты, называющие Сохэ главным ядерным полигоном в КНДР. На опубликованных фотографиях видно, что Северная Корея начала демонтировать стенд для ракетно-ядерных испытаний и сносить хозяйственное здание, пишет meduza.io
В мае КНДР объявила о закрытии другого ядерного полигона — Пунгери. При этом на церемонии не присутствовали иностранные специалисты, из-за чего факт закрытия полигона подвергается сомнению.
Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп обсуждали полную денуклеаризацию Корейского полуострова 12 июня на саммите в Сингапуре.
10:18 24/07/2018
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