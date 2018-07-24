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Заико: Триггером для гнева Лукашенко стал подросший сын Николай

В «Экономических диалогах» «Белгазеты» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико анализирует причины коррупционного скандала в Минздраве, Минэнерго, системе госзакупок и ЖКХ.

— Во-первых, с коррупцией нынче борются везде — в России, в Китае, в Гонконге, в международных футбольных организациях. Это общий тренд. Во-вторых, Александру Григорьевичу стало стыдно за то, что набрал во власть всяких разных, которые почему-то решили, что они и есть Александры Григорьевичи, только районного масштаба. Но Лукашенко никогда не позволит, чтобы в стране было 118 его копий.

По мнению экономиста, триггером для гнева, стыда Лукашенко стал «подросший сын Николай с присущей юному поколению имманентной оппозицией».

— Он может без обиняков и политкорректности говорить отцу о безобразиях, которые доходят к нему, возможно, через соцсети. А перед детьми взрослые напрямую чувствуют ответственность за то, что делают неправильно, — отметил Леонид Заико.

Как отмечает "Салiдарнасць", его коллега — руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке также высказался на злободневную тему:

«Знатоки системы принятия решений внутри вертикали спекулируют, что бикфордов шнур для антикоррупционного взрыва готовило КГБ, но фитиль должен был поджечь сам президент РБ.

О том, что у него были основания задержать десятки номенклатурно-коммерческих дельцов (факты взяток, откатов, сфабрикованных сертификатов, фальшивых тендеров), никто не спорит. Спорят, почему именно сейчас. Кумовство, землячество, строительство шикарных коттеджей, превращение детей VIP-ов в так называемую золотую молодежь без принципов и тормозов, встраивание своих коммерческих структур в госзакупки — все это было в рамках неформально разрешенного».

09:54 24/07/2018






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