Заико: Триггером для гнева Лукашенко стал подросший сын Николай

— Во-первых, с коррупцией нынче борются везде — в России, в Китае, в Гонконге, в международных футбольных организациях. Это общий тренд. Во-вторых, Александру Григорьевичу стало стыдно за то, что набрал во власть всяких разных, которые почему-то решили, что они и есть Александры Григорьевичи, только районного масштаба. Но Лукашенко никогда не позволит, чтобы в стране было 118 его копий.





По мнению экономиста, триггером для гнева, стыда Лукашенко стал «подросший сын Николай с присущей юному поколению имманентной оппозицией».





— Он может без обиняков и политкорректности говорить отцу о безобразиях, которые доходят к нему, возможно, через соцсети. А перед детьми взрослые напрямую чувствуют ответственность за то, что делают неправильно, — отметил Леонид Заико.





Как отмечает "Салiдарнасць" , его коллега — руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке также высказался на злободневную тему:





«Знатоки системы принятия решений внутри вертикали спекулируют, что бикфордов шнур для антикоррупционного взрыва готовило КГБ, но фитиль должен был поджечь сам президент РБ.





О том, что у него были основания задержать десятки номенклатурно-коммерческих дельцов (факты взяток, откатов, сфабрикованных сертификатов, фальшивых тендеров), никто не спорит. Спорят, почему именно сейчас. Кумовство, землячество, строительство шикарных коттеджей, превращение детей VIP-ов в так называемую золотую молодежь без принципов и тормозов, встраивание своих коммерческих структур в госзакупки — все это было в рамках неформально разрешенного».