«Я вообще очень уважаю, что Беларусь сделала не только по спортивной тематике, а вообще для людей, для народа. Мне кажется, одна из таких стран, где можно вести экскурсии и показывать, как нужно заботиться о здоровье и о культуре. Мне кажется, одна из топовых стран в мире. И я с большим удовольствием и завистью к этому отношусь», – сказал Виестурс Козиолс в эфире телеканала.





Неужели именно так наша страна выглядит в глазах соседей, входящих в Евросоюз? Ответ на этот вопрос может подсказать более близкое знакомство с персоной латвийского бизнесмена. UDF.BY называет 5 причин, почему относиться к его словам нужно с осторожностью.









Уверял, что миллионерам в Норвегии живется плохо





Виестур Козиолс родился в 1963 году в Риге. По образованию он преподаватель географии. В 1991 году был советником премьера-министра, затем занялся бизнесом (банки, недвижимость, грузоперевозки и т.д.). Участвовал и в политике, входя в различные партии, и продолжает дружить с некоторыми политиками до сих пор.





Около десяти лет назад Виестур Козиолс заявил в интервью, что серьезные проблемы в экономике переживает не только Латвия.





«Мне рассказывали, в Норвегии уже есть богатые люди с состоянием в десятки миллионов евро, у которых нет кэша, денег. Я не верил. Мне скандинавские партнеры говорят: Виестур, веришь, у этих обеспеченных людей нет ликвидности. Активы есть, а денег нет. И для некоторых даже оплатить электричество в доме — это уже проблема», – заявил бизнесмен.









Был обозван плохими словами прежним руководителем Латвийской хоккейной федерации





Около десяти лет назад Виестурс Козиолс ненадолго возглавил хоккейное рижское «Динамо», дебютировавшее в российской КХЛ. Вскоре вспыхнул скандал: председатель Латвийской хоккейной федерации Киров Липман обвинил предпринимателя, что тот переманил к себе спонсоров организации.





«Как можно так глупо поступать!... Он тупой и ограниченный дурак!», – возмущался Липман.





Козиолс как-то пытался возглавить федерацию хоккея, но проиграл Липману выборы. Но два года назад он взял реванш: после долгих лет Липман покинул федерацию, а бизнесмен стал генеральным секретарем.









Сотрудничает с российским капиталом





Виестурс Козиолс, в частности, сотрудничает с семьей Сафиных, связанных с нефтяной компанией «Лукойл». В Латвии многих это напрягает, т.к. есть опасение, что подобным образом Россия укрепляет свои экономические и политические интересы в стране.









Приятельствует с функционером, который считает, что латвийцы живут лучше, чем европейцы





Президент Латвийской федерации хоккея, который поддерживает бюзнесмена, – Айгарс Калвитис. Он же с недавних пор возглавляет Latvijas Gāze, акционером которого является «Газпром». Функционер делает не менее запоминающиеся высказывания.





«Я глубоко убежден, что Латвия это лучшее место! У нас самое высокое качество жизни по сравнению с другими странами Европы. Где еще можно, выехав из города, всего лишь в течение получаса оказаться на природе, искупаться в море, побывать на озере, половить рыбу, пособирать грибы и вообще быть настолько близким к природе? Где еще все это можно получить? – заявил в начале этого года Айгарс Калвитис.









Сотрудничает с белорусскими властями





Как один из руководителей федерации хоккея Виестурс Козиолс ведет диалог с белорусскими властями по поводу организации в 2021 году в двух странах чемпионата мира по этому виду спорта.





Нельзя исключать, что он попытается продвинуть в Беларуси и свои бизнес интересы. Возможно, этим объясняются слова Козиолса о «топовой стране» – белорусскому хоккеисту № 1 это будет очень приятно слышать.