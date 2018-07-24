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Латвийский бизнесмен назвал Беларусь "топовой" страной. Кто он такой и стоит ли ему верить?

Бизнесмен Виестурс Козиолс, генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея, заявил ОНТ, что Беларусь – одна из ведущих стран мира.

Латвийский бизнесмен назвал Беларусь "топовой" страной. Кто он такой и стоит ли ему верить?
«Я вообще очень уважаю, что Беларусь сделала не только по спортивной тематике, а вообще для людей, для народа. Мне кажется, одна из таких стран, где можно вести экскурсии и показывать, как нужно заботиться о здоровье и о культуре. Мне кажется, одна из топовых стран в мире. И я с большим удовольствием и завистью к этому отношусь», – сказал Виестурс Козиолс в эфире телеканала. 

Неужели именно так наша страна выглядит в глазах соседей, входящих в Евросоюз? Ответ на этот вопрос может подсказать более близкое знакомство с персоной латвийского бизнесмена. UDF.BY называет 5 причин, почему относиться к его словам нужно с осторожностью.

Уверял, что миллионерам в Норвегии живется плохо 

Виестур Козиолс родился в 1963 году в Риге. По образованию он преподаватель географии. В 1991 году был советником премьера-министра, затем занялся бизнесом (банки, недвижимость, грузоперевозки и т.д.). Участвовал и в политике, входя в различные партии, и продолжает дружить с некоторыми политиками до сих пор. 

Около десяти лет назад Виестур Козиолс заявил в интервью, что серьезные проблемы в экономике переживает не только Латвия. 

«Мне рассказывали, в Норвегии уже есть богатые люди с состоянием в десятки миллионов евро, у которых нет кэша, денег. Я не верил. Мне скандинавские партнеры говорят: Виестур, веришь, у этих обеспеченных людей нет ликвидности. Активы есть, а денег нет. И для некоторых даже оплатить электричество в доме — это уже проблема», – заявил бизнесмен.


Был обозван плохими словами прежним руководителем Латвийской хоккейной федерации

Около десяти лет назад Виестурс Козиолс ненадолго возглавил хоккейное рижское «Динамо», дебютировавшее в российской КХЛ. Вскоре вспыхнул скандал: председатель Латвийской хоккейной федерации Киров Липман обвинил предпринимателя, что тот переманил к себе спонсоров организации.

«Как можно так глупо поступать!... Он тупой и ограниченный дурак!», – возмущался Липман.

Козиолс как-то пытался возглавить федерацию хоккея, но проиграл Липману выборы. Но два года назад он взял реванш: после долгих лет Липман покинул федерацию, а бизнесмен стал генеральным секретарем.


Сотрудничает с российским капиталом

Виестурс Козиолс, в частности, сотрудничает с семьей Сафиных, связанных с нефтяной компанией «Лукойл». В Латвии многих это напрягает, т.к. есть опасение, что подобным образом Россия укрепляет свои экономические и политические интересы в стране.


Приятельствует с функционером, который считает, что латвийцы живут лучше, чем европейцы 

Президент Латвийской федерации хоккея, который поддерживает бюзнесмена, – Айгарс Калвитис. Он же с недавних пор возглавляет Latvijas Gāze, акционером которого является «Газпром». Функционер делает не менее запоминающиеся высказывания. 

«Я глубоко убежден, что Латвия это лучшее место! У нас самое высокое качество жизни по сравнению с другими странами Европы. Где еще можно, выехав из города, всего лишь в течение получаса оказаться на природе, искупаться в море, побывать на озере, половить рыбу, пособирать грибы и вообще быть настолько близким к природе? Где еще все это можно получить? – заявил в начале этого года Айгарс Калвитис.


Сотрудничает с белорусскими властями

Как один из руководителей федерации хоккея Виестурс Козиолс ведет диалог с белорусскими властями по поводу организации в 2021 году в двух странах чемпионата мира по этому виду спорта.

Нельзя исключать, что он попытается продвинуть в Беларуси и свои бизнес интересы. Возможно, этим объясняются слова Козиолса о «топовой стране» – белорусскому хоккеисту № 1 это будет очень приятно слышать.

Дмитрий Муравский, UDF.BY
09:22 24/07/2018






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