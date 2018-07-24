Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Массовые протесты в Ираке: 14 убитых и 700 раненных

В ходе массовых беспорядков в Ираке погибли 14 человек, более 700 человек получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу,  об этом сообщил член Комитета по правам человека парламента Ирака Фазиль Гаррави.

По его словам, более половины пострадавших – сотрудники сил безопасности страны.

Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.

09:01 24/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё