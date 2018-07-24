Массовые протесты в Ираке: 14 убитых и 700 раненных

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил член Комитета по правам человека парламента Ирака Фазиль Гаррави.





По его словам, более половины пострадавших – сотрудники сил безопасности страны.





Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.





Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.





Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.