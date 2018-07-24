



"Единственное конкретное соглашение, которое было достигнуто, состояло в том, что две команды национальной безопасности, как из Соединенных Штатов, так и из России, продолжат на рабочем уровне свои обсуждения", – заявила Сандерс.





Она добавила, что в следующем месяце советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится со своим российским коллегой, а также с представителями стран Евросоюза. 16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".





19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп договорился о диалоге между представителями Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ. Также американский лидер попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью.