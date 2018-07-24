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Белый дом о результатах встречи Трампа и Путина: Было достигнуто единственное конкретное соглашение

После саммита в Хельсинки президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина была достигнута договоренность, согласно которой советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон встретится со своим российским коллегой, а также с представителями стран Евросоюза, заявила спикер Белого дома Сара Сандерс.

Во время встречи в Хельсинки 16 июля президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились продолжить совместную работу чиновников, отвечающих за национальную безопасность, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ее брифинг от 23 июля опубликован на сайте Белого дома.

"Единственное конкретное соглашение, которое было достигнуто, состояло в том, что две команды национальной безопасности, как из Соединенных Штатов, так и из России, продолжат на рабочем уровне свои обсуждения", – заявила Сандерс. 

Она добавила, что в следующем месяце советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится со своим российским коллегой, а также с представителями стран Евросоюза. 16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2". 

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп договорился о диалоге между представителями Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ. Также американский лидер попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью. 

08:59 24/07/2018






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