31-летняя основательница FEMEN покончила жизнь самоубийством в Париже. В 2011 году она пикетировала КГБ в Минске
Оксана Шачко, соосновательница скандального женского движения, совершила самоубийство в своей квартире в столице Франции.
Информацию о смерти Шачко подтвердила «Нашей Ниве» лидер движения Анна Гуцол. Она подчеркнула, что самоубийство — предварительная версия. Экспертиза будет проведена 24 июля.
Анна Гуцол, Оксана Шачко и Александра Шевченко стояли у истоков FEMEN.
Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».
Причина поступка неизвестна. Но известно, что это была не первая попытка суицида. Говорят, что третья.
Фото: femen.org.
По словам друзей Шачко оставила записку, в которой на английском было написано «Вы все фейк».
Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».
Оксана Шачко родом из украинского Хмельницкого. В последнее время она жила в Франции.
Шачко участвовала в акции FEMEN в Беларуси в 2011 году. Тогда вместе с двумя соратницами Шачко устроила пикет у здания КГБ. Обнаженные по пояс девушки держали плакаты с надписями «Свободу политзаключенным» и «Жыве Беларусь». Акцию провели 19 декабря — в годовщину Площади-2010.
Оксана Шачко держит плакат «Жыве Беларусь». Фото: Bymedia.net.
После активистки сообщали, что белорусские спецслужбы задержали их, ночью возили в автобусе, раздевали, обрезали волосы, после чего выбросили без документов в лесу.
08:16 24/07/2018
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