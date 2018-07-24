Информацию о смерти Шачко подтвердила «Нашей Ниве» лидер движения Анна Гуцол. Она подчеркнула, что самоубийство — предварительная версия. Экспертиза будет проведена 24 июля.





Анна Гуцол, Оксана Шачко и Александра Шевченко стояли у истоков FEMEN.





Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».





Причина поступка неизвестна. Но известно, что это была не первая попытка суицида. Говорят, что третья.





Фото: femen.org.





По словам друзей Шачко оставила записку, в которой на английском было написано «Вы все фейк».





Оксана Шачко. Кадр из фильма «Я — FEMEN».





Оксана Шачко родом из украинского Хмельницкого. В последнее время она жила в Франции.





Шачко участвовала в акции FEMEN в Беларуси в 2011 году. Тогда вместе с двумя соратницами Шачко устроила пикет у здания КГБ. Обнаженные по пояс девушки держали плакаты с надписями «Свободу политзаключенным» и «Жыве Беларусь». Акцию провели 19 декабря — в годовщину Площади-2010.





Оксана Шачко держит плакат «Жыве Беларусь». Фото: Bymedia.net.





После активистки сообщали, что белорусские спецслужбы задержали их, ночью возили в автобусе, раздевали, обрезали волосы, после чего выбросили без документов в лесу.

