Об этом belsat.eu рассказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.





Соответствующее решение приняли защитники Куропат 23 июля на совещании. При чем активисты не исключают, что будет проведена не одна акция, а несколько митингов.





«В центре внимания защитников Куропат, безусловно, стоит проблема ресторана «Поедем, поедим». И первый митинг точно будет там, где стоит эта ресторан. Думаю, что мы будем подавать заявку на проведение митинга, будем серьезно готовиться, и, когда люди выйдут из летних отпусков, такой митинг устроим (конечно, если за это время ресторан не закроют). Нужно собирать больше людей, нужно больше внимания привлекать к этой проблеме, поэтому осенью мы начнем большую мобилизацию», – отметил политик.





Точные даты акций защитники Куропат пока не назначили, но Северинец предполагает, что первый митинг состоится в первой половине сентября.





При этом ежедневные вахты активистов в Куропатах прекращаться не будут.