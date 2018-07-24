По сведениям «Белорусского партизана», определение о подсудности этого дела принимал Верховный суд. Очевидно, что события развивались в столице, однако после утверждения прокурором обвинительного заключения дело направили не в Мингорсуд и даже не в один из девяти райсудов Минска. Процесс по этому делу пройдет в Минском областном суде. Неужели у высшей судебной инстанции были основания не доверять ни одному суду Минска? Официального ответа на этот вопрос не будет. Законодательство позволяет рассматривать любые уголовные дела в любых судах общей юрисдикции, вне зависимости от места события. Однако для такого рода решения всегда имеются серьезные основания, связанные исключительно с личностью обвиняемых, которые могут неким способом повлиять на правосудие. Не исключено, что место рассмотрения дела Барисевича выбиралось с учетом рекомендаций КГБ.





Напомним, о возбуждении этого уголовного дела стало известно в апреле прошлого года из опубликованного в апреле 2017 года на сайте госбезопасности сообщения о том, что «выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А. Задержано и помещено под стражу десять человек». Задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями, сообщал КГБ. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Республики Беларусь.





В ходе следствия количество обвиняемых увеличилось до 13 человек, стало больше и инкриминируемых статей УК. Барисевичу предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 16 ч. 4 ст. 210 УК (пособничество в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), по ч.1, 2 и 3 ст. 430 (получение взятки, в том числе в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 430 (покушение на получение взятки). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Помимо бывшего начальника ГУПР Мингорисполкома в получении взяток обвиняются еще два фигуранта этого дела, остальные же, по всей видимости, являются представителями коммерческих структур, дававшие вз и или участвовавшие в их передаче.





Подробности станут известны в первый день процесса после оглашения обвинительного заключения.





Как ни странно, но после громкого задержания Барисевича коррупции в Мингорисполкоме меньше не стало. Новый начальник ГУПР Андрей Доморацкий, до сентября 2017 года он занимал пост зампреда Мингорисполкома -- курировал торговлю, «сгорел» на этой работе в мае текущего года . По сообщению СК, уголовное дело против него возбудили на основании материалов УБЭП ГУВД. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. К Доморацкому применили меру пресечения в виде заключения под стражу.





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