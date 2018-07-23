Прошли обыски у гродненских журналистов. Изъяли компы и телефоны





Сотрудники милиции имели санкцию на осмотр помещения в рамках «проверки». Проверка проводится по материалу «Белсата» о состоянии одного из общежитий на улице Комарова в Гродно.





В Кайриса конфисковали 3 компьютера, телефон с симкой. Всю технику забрали и у Денисова. Осмотр относительно Денисова провели в двух квартирах.



