Умирающие СПК ставят сельское хозяйство страны в положение банкрота

Новый механизм финансового оздоровления проблемных предприятий АПК будет внедрен в Беларуси. Александр Лукашенко поддержал проект соответствующего указа, который обсуждался на совещании 20 июля.

Александр Ярошук, лидер БКДП, который долгие годы руководил профсоюзом работников агропромышленного комплекса, не верит в реалистичность планов по оздоровлению сельского хозяйства. Почему?

Об этом разговор "Белорусского партизана" с Александром Ярошуком.





- Руководство Беларуси снова разрабатывает механизм финансового оздоровления проблемных предприятий АПК. Что предлагает правительство сегодня?





- На сей раз правительство заявляет, что речь не идет о списании финансовой задолженности проблемных сельхозпредприятий, а об их реструктуризации. При этом кредиторы могут выбирать вариант реструктуризации. То ли это будет выпуск дополнительных акций на сумму задолженности с последующей передачей кредиторам, то ли предоставление отсрочки, то ли заключение соглашения с кредиторами об изменении порядка исполнения денежного обязательства (мировое соглашение), то ли эмиссия обл-и райисполкомами (у них сегодня находится пакет акций СПК) ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или в ОАО “Агентство по управлению активами”.





- Дала ли эффект предыдущая процедура оздоровления" сельхозпредприятий, которая действует с 2016 года?





- Предыдущая процедура оздоровления, как и все процедуры до нее, не дали никакого эффекта. Наоборот, год от года, от процедуры к процедуре финансовое положение сельхозпредприятий становилось все более критическим. Именно поэтому возникла потребность в очередной процедуре реанимации умирающих СПК, количество которых неуклонно растет и ставит сельское хозяйство страны в положение банкрота. Есть все основания считать, что и нынешняя попытка спасти обанкротившиеся сельхозпредприятия разделит участь своих предшественников. Половинчатые меры не решат проблему их оздоровления. А самое главное – невозможно рыночными механизмами вылечить больной нерыночный организм нынешнего колхоза.





- На председателей райисполкомов совместно с руководителями неплатежеспособных организаций возлагается обязанность обеспечить разработку и реализацию эффективного бизнес-плана с применением возможных механизмов досудебного оздоровления. При этом предусмотрена их защита на деловой риск. Вам не кажется рискованной такая затея?





- В неправовом государстве, где не работает закон, никто, нигде и никогда не может быть гарантирован от произвола. И любая защита на деловой риск для председателя райисполкома или руководителя хозяйства будет оставаться не более чем филькиной грамотой. Поэтому всерьез воспринимать такие гарантии не можем не только мы, но и сами руководители местных органов власти и сельхозпредприятий.





- Новый проект указа, который лежит на столе Лукашенко, предусматривает передачу 25% плюс 1 акции действующему руководителю по результатам реализации бизнес-плана при условии достижения эффективной деятельности сельскохозяйственной организации. К чему может привести такой метод стимулирования хозяйства?





- Передачу 25 процентов плюс одной акции действующему руководителю можно было бы считать шагом в правильном направлении, если бы он делался в пакете со всеми остальными шагами, устанавливающими ясные и понятные правила игры, направленные на формирование рыночных отношений на селе с непременным условием введения частной собственности, в том числе и на землю, и железобетонной гарантией ее неприкосновенности. А так - сегодня наделили руководителя 25 процентами акций, а завтра волюнтаристски их забрали в случае проявления им чрезмерной самостоятельности. Чем тогда будет заниматься армада чиновников, привыкших командовать и диктовать что и когда сеять, и убирать, кого и как кормить и доить? Поэтому передача акций СПК руководителю в условиях командно – административной системы будет носить формальный характер и не повлечет за собой повышения эффективности управления и эффективности сельскохозяйственного производства в целом.





- "Это правильно, стимулирующий фактор. Это нелегкий труд - лет пять надо пахать очень хорошо. Разве страна от этого потеряет, если мы найдем эффективного собственника, его простимулируем, а он нам будет давать выручку?" - заявил вице-премьер Михаил Русый. Такое ощущение, что вертикаль начала передел сельского хозяйства.





- Мой старый друг Михаил Русый наконец-то прозрел и заговорил вдохновенным рыночным сленгом, даже употребил еще вчера для него крамольное выражение “эффективный собственник”. Впрочем, не будем заблуждаться: Михаил прозрел ровно настолько, насколько разрешила ему власть. Если завтра партия и правительство прикажет осудить перегибы в аграрной политике, повлекшие формирование класса аграрных баронов за счет передачи им 25 процентов акций сельхозпредприятий, Русый в лучших традициях большевистских комиссаров столь же убедительно будет доказывать, как много потеряла страна в результате этих ошибочных решений.





Поэтому никакого передела вертикаль и чиновники в сельском хозяйстве не замышляют. Зачем им создавать собственника на селе, если он оставит их не у дел, как остался не у дел дворник из “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова после того, как снесли у дома ворота, которые он охранял? Зачем им самим становиться собственниками, если они и так имеют все, о чем можно только мечтать, не отвечая при этом ни за что? Ведь собственность на селе, это, прежде всего, ответственность. А ответственность невозможна без свободы. Собирается ли кто-то дарить свободу колхозникам, и тем самым ставить под угрозу собственную власть, вопрос риторический. Поэтому будем ждать очередного акта Марлезонского балета, т.е. следующего указа об оздоровлении сельского хозяйства. Если, конечно, оно к тому времени не ляжет окончательно.



