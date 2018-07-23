В Ашхабаде устроили бунт

Как передает Oxu.Az, информацию об инциденте в понедельник, 23 июля, публикует портал «Альтернативные новости Туркменистана».









По информации издания, недовольство выплеснулось около двух недель назад на базаре в Абадане - новообразованном районе Ашхабада. Собравшиеся на рынке ждали привоза куриных окорочков.





«Окорочка поступают в государственную торговлю. Цена их установлена на уровне 14 манатов (около 4 долларов - ред.). Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов (чуть больше 7 долларов - ред.) за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт», - рассказал собеседник издания.









Очевидцы сообщили, что люди начали громко выражать свое возмущение и попытались прорваться в магазин. Довольно скоро в толпе зазвучали высказывания о безудержном росте цен, обнищании населения и отсутствии работы.





Чуть позже собравшиеся начали критиковать президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который, по их мнению, и довел страну до подобной ситуации.





Через 20 минут толпу со всех сторон окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю, по их мнению, подстрекателей недовольства. Несколько человек были избиты, скручены и посажены в спецтранспорт. Оставшиеся на базаре жители столицы бросились врассыпную.





«Когда остались лишь зеваки и случайные прохожие, кто-то из людей в штатском громко спросил, озираясь вокруг, мол, еще недовольные есть? После этого работники исчезли так же быстро, как и появились», - сообщает издание. Число задержанных в тот день, а также их дальнейшая судьба «Альтернативным новостям Туркменистана» неизвестны.



