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В Ашхабаде устроили бунт

В столице Туркменистана устроили бунт из-за цен на курицу и проводимой властями страны политики, однако протест был жестко пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает Oxu.Az, информацию об инциденте в понедельник, 23 июля, публикует портал «Альтернативные новости Туркменистана».


По информации издания, недовольство выплеснулось около двух недель назад на базаре в Абадане - новообразованном районе Ашхабада. Собравшиеся на рынке ждали привоза куриных окорочков.

«Окорочка поступают в государственную торговлю. Цена их установлена на уровне 14 манатов (около 4 долларов - ред.). Но в этот раз партия мяса миновала государственный магазин и оказалась на прилавках частников по цене 25 манатов (чуть больше 7 долларов - ред.) за килограмм, то есть почти вдвое выше государственной. Это обстоятельство и вызвало недовольный ропот в толпе, который затем вылился в настоящий бунт», - рассказал собеседник издания.


Очевидцы сообщили, что люди начали громко выражать свое возмущение и попытались прорваться в магазин. Довольно скоро в толпе зазвучали высказывания о безудержном росте цен, обнищании населения и отсутствии работы.

Чуть позже собравшиеся начали критиковать президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который, по их мнению, и довел страну до подобной ситуации.

Через 20 минут толпу со всех сторон окружили мужчины в гражданской одежде и повалили на землю, по их мнению, подстрекателей недовольства. Несколько человек были избиты, скручены и посажены в спецтранспорт. Оставшиеся на базаре жители столицы бросились врассыпную.

«Когда остались лишь зеваки и случайные прохожие, кто-то из людей в штатском громко спросил, озираясь вокруг, мол, еще недовольные есть? После этого работники исчезли так же быстро, как и появились», - сообщает издание. Число задержанных в тот день, а также их дальнейшая судьба «Альтернативным новостям Туркменистана» неизвестны.


21:34 23/07/2018






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