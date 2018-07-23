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Главному редактору Charter97.org угрожают убийством

На почту Натальи Радиной пришло анонимное письмо с угрозами.

«Проститутка Радина, мы дышим тебе в спину, начинай бздеть, мразь нацистская! Тебе осталось пару дней, падаль пятоколонная! Мы уже тут. Оглядывайся чаще», - говорится в письме, поступившем на электронный адрес редакции Charter97.org.

«Подобные угрозы раньше поступали постоянно, некоторое время их не было, а сейчас вот снова. В этой ситуации считаю это необходимым предать гласности. Письмо отличается по стилю и наглости. Я не боюсь этих угроз, буду продолжать работать как работала. Уверена, что в демократической Польше нахожусь в безопасности», - прокомментировала главный редактор сайта Наталья Радина, сообащает moyby.com.



20:30 23/07/2018






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