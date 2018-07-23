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Суриков: Санкционку гонят россияне. Чей это бизнес?

Решить проблему «санкционки», попадающей на территорию России через Беларусь, возможно — для этого надо четко работать на общей границе с Европой, объединить идентификационные системы, «возможно, допустить наших таможенников частично к наблюдательным процессам», заявил посол России в Беларуси Александр Суриков в интервью программе «Дословно» телеканала «Мир».

Суриков: Санкционку гонят россияне. Чей это бизнес?
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Отвечая на вопрос о санкционке, которая идет через Беларусь, Суриков признал, что «без российского бизнеса тут не обходится». Он подчеркнул, что это российские поставщики потеряли доходы от введенных Россией санкций, и большинство нарушений приходится именно на российские фирмы. «Вот как они добывают белорусские сопроводительные документы — это второй вопрос», — отметил посол.

На прошлой неделе тему «санкционки» поднимал и президент Беларуси Александр Лукашенко, заявивший, что в поставки вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с «тяжелыми погонами».


Анализируя молочный конфликт Москвы и Минска, пишет tut.by, Суриков отметил, что «ограничения были, есть и будут». «Я долго работал в России, и у нас тоже нарушителей по качеству мясной и молочной продукции хватает — и на них тоже накладываются ограничения, такие же, как на белорусских производителей». Суриков посоветовал надзорным ведомствам заниматься не политикой, а качеством. «А у нас получается так, что кто-то сходил на молочный завод, и сразу в интернет (пишет). Не надо так делать — проверил завод, ему и пиши — выявили такие-то нарушения, даем месяц на устранение», — посоветовал посол.

Основным достижением 26-летних дипломатических отношений Москвы и Минска Суриков назвал то, что до создания Союзного государства общественное мнение склонялось скорее к союзу с Западом, и меньше — с Россией. «За прошедшие 26 лет, особенно за последние 15 лет, коренным образом удалось поменять ситуацию. На 1 января 2018 года, по оценке независимых западных экспертных лабораторий, 65% белорусов хотят жить в союзе с Россией, а только 20% — с Евросоюзом», — отметил он.


18:49 23/07/2018






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