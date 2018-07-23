Что это за информация, как ее могут использовать спецслужбы и первый ли это скандал с независимыми наблюдателями на Донбассе, выясняла украинская служба радио Свобода













«Это вопрос политический. Россия – один из членов ОБСЕ. И нужно спросить у ее представителей: как такое может происходить с наблюдателями?», – рассказал «Донбас.Реалии» один из авторов расследования, журналист немецкого телеканала ARD Арндт Гинцель .





В распоряжении журналистов оказалось около 400 документов, датированных весной 2016 года. В то же время их источники утверждают, что потеряно намного больше.





«Утечка коснулся всех работников ОБСЕ за указанный период времени. На некоторых подготовленные досье. Например, кто-то выпивает или отдает предпочтение определенному типу женщин. Где наблюдатели встречаются после работы, в которых барах или ресторанах. Мы считаем, что досье подготовила ФСБ», – говорит Арндт Гинцель.





Вся эта информация, если она действительно попала в руки спецслужб – на вес золота, уверен бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.





«Элементарная информация, которая может быть использована для его (работника миссии – ред.) вербовки. Для чего это вербовка? Это понятно. Для того, чтобы он или давал информацию и начал работать на эту разведку, или мог закрывать глаза на те или иные действия страны. А мы говорим о России. Стране-агрессоре», – заявил экс-руководитель украинской Службы внешней разведки.









Климкин: Мы уверены, что все русские в составе миссии работают на спецслужбы





В ОБСЕ утечку информации официально не подтверждают. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Гуг в интервью «Донбас.Реалии» рассказал, что безопасность наблюдателей – прерогатива ОБСЕ.





«Мы про дем проверку внутренней системы, каким образом осуществляется обмен и распространение информации. Если кто-то нарушил Кодекс поведения ОБСЕ, тогда могут быть приняты соответствующие меры: от предупреждения до увольнения из миссии», – заявил Александр Гуг.





Графика: наблюдатели миссии ОБСЕ в Украине. Количество делегатов из разных стран

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с весны 2014 года. Сейчас наблюдателей по всем регионам страны – 699. Большинство из них – на Донбассе (556).





В миссии – представители 44 стран. Делегаты из России – в первой пятерке по представительству.





«Мы точно уверены, что все русские в составе миссии работают на спецслужбы. Я только одного не знаю – на одну спецслужбу или на все вместе. Это, в том числе, и стремление разрушить миссию изнутри», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Берлине на прошлой неделе.









ОБСЕ и братания с боевиками





История с утечкой информации – не первый резонансный инцидент вокруг наблюдателей на Донбассе. Это видео журналисты ТСН сняли 3 года назад в Луганской области.









Максим Удовиченко тогда был сотрудником миссии ОБСЕ от России. Позже он признался, что служил в Главном разведуправлении России. После огласки его исключили из миссии.





«Ну представьте себе – проехался вот такой россиянин с миссией ОБСЕ как «ОБСЕшник», затем приехал в Донецк, в Луганск и, например, там связался со своим другом, который, простите, заканчивал с ним одну военную академию. Это проблема. Насколько я знаю, эти вопросы ОБСЕ пыталась и пытается решить», – сказал в комментарии «Донбас.Реалии» экс-военнослужащий ВСУ, волонтер Мирослав Гай.









А эти кадры сняты осенью 2017 года. Во время передачи тел погибших украинских военных представитель ОБСЕ отдал воинское приветствие боевику группировки «ЛНР», которое в Украине признано террористическим.









Немецкие журналисты: человек, который «слил» данные, до сих пор работает в ОБСЕ





Коммуникация украинских военных и наблюдателей ОБСЕ происходит через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Там гарантируют режим тишины и безопасности во время работы наблюдателей на передовой.





«Боевые позиции украинских военных можно отнести к категории режимных объектов. На режимный объект есть определенный ограниченный доступ, в том числе, команды ОБСЕ», – говорит начальник штаба украинской стороны СЦКК Александр Металиди .





После прошлогоднего подрыва одного из патрулей на мине и гибели наблюдателя все передвижения миссии происходят только асфальтовыми дорогами. Это произошло на неподконтрольной Украины территории, там работе ОБСЕ регулярно препятствуют. Боевики закрывают доступ на определенные участки фронта, а местные жители обвиняют наблюдателей в бездействии.









Миссия продолжает работу по обе стороны линии разграничения. Использует дроны: фиксирует технику и новые укрепления на фронте. Но проблема с утечкой информации остается. Как рассказал «Донбас.Реалии» один из авторов расследования, человек, ставший причиной этого, до сих пор работает в ОБСЕ.