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Белорусский VIP-чиновник назвал Россию "нашей страной"

Это стало известно благодаря нынешнему главе БПЦ митрополиту Павлу.

Митрополит Павел в видео на канале «Эхо-ТВ» размышлял о чемпионате мира по футболу. "Я как-то у соседа спрашиваю, какие у тебя впечатления от этого чемпионата. А он говорит: «А вы знаете…— говорит, — я порадовался, что наша страна заняла какое-то там место, но мне-то лично от этого ни жарко, ни холодно. Я от этого ничего не приобрел и ничего не потерял", — сказал Павел.


Кто был этим соседом, Павел не сказал.



Напомним, что сборная Беларуси не участвовала в чемпионате мира по футболу, а вот сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии.

"Белорусский партизан"
16:21 23/07/2018






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