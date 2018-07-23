Белорусский VIP-чиновник назвал Россию "нашей страной"

Митрополит Павел в видео на канале «Эхо-ТВ» размышлял о чемпионате мира по футболу. "Я как-то у соседа спрашиваю, какие у тебя впечатления от этого чемпионата. А он говорит: «А вы знаете…— говорит, — я порадовался, что наша страна заняла какое-то там место, но мне-то лично от этого ни жарко, ни холодно. Я от этого ничего не приобрел и ничего не потерял", — сказал Павел.