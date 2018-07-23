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Поторопились: украинца Гриба обвинили по статье, которой не было во время его ареста

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул прокурору Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в РФ в "содействии терроризму".

"Уголовное дело в отношении Павла Гриба возвращено прокурору Краснодарского края в связи с тем, что были препятствия для рассмотрения данного уголовного дела. Органами предварительного расследования была допущена ошибка, вменена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого подсудимому деяния. Прокурору Краснодарского края вернули это дело, чтобы было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством", - сообщила "Интерфакс" пресс-секретарь суда Алена Катькало.



Сегодня в суде Павел Гриб не признал вменяемой ему вины.






16:03 23/07/2018






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