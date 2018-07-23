"Уголовное дело в отношении Павла Гриба возвращено прокурору Краснодарского края в связи с тем, что были препятствия для рассмотрения данного уголовного дела. Органами предварительного расследования была допущена ошибка, вменена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого подсудимому деяния. Прокурору Краснодарского края вернули это дело, чтобы было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством", - сообщила " Интерфакс " пресс-секретарь суда Алена Катькало.













Сегодня в суде Павел Гриб не признал вменяемой ему вины.



