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Гомельский журналист после визита в ГАИ оказался в больнице

Константин Жуковский пришел 20 июля в управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, чтобы забрать свое водительское удостоверение. Однако в итоге на него вызвали милицию, составили протокол, доставили в суд, а оттуда с высоким давлением, температурой и болями в области живота — в больницу скорой медицинской помощи.

Жена журналиста Елена Жуковская сообщила БелаПАН, что около пяти часов провела в здании ГАИ, ожидая мужа, в полном неведении, что с ним.

Она добавила, что сотрудники ГАИ обманули ее, когда сказали, что мужа увезли в Железнодорожный РОВД. На самом деле в это время он был уже в суде, куда его доставили сотрудники милиции.

В здании суда журналисту стало плохо, и скорая помощь доставила его в больницу. 


Константин хотел ознакомиться с материалами дела по поводу лишения водительских прав в конце июля 2017 года, но при просмотре материалов увидел, что около трети документов прикрыты при помощи скрепок белыми листами бумаги. Он сфотографировал белые листы, но один из сотрудников ГАИ схватил его за руку и вызвал милицию. На журналиста угрожали возбудить уголовное дело за порчу документов и увезли в суд, передает ПЦ "Вясна"

15:48 23/07/2018






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