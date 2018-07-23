Гомельский журналист после визита в ГАИ оказался в больнице

Жена журналиста Елена Жуковская сообщила БелаПАН, что около пяти часов провела в здании ГАИ, ожидая мужа, в полном неведении, что с ним.





Она добавила, что сотрудники ГАИ обманули ее, когда сказали, что мужа увезли в Железнодорожный РОВД. На самом деле в это время он был уже в суде, куда его доставили сотрудники милиции.





В здании суда журналисту стало плохо, и скорая помощь доставила его в больницу.







