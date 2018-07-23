«Первую дочь России» показали в программе «Вести»

Напомним, что у Путина две дочери – Мария и Екатерина. О младшей, Екатерине Тихоновой, более или менее известно: руководит компанией «Иннопрактика», была замужем за молодым российским олигархом Кириллом Шамаловым, увлекается акробатикой. А вот Мария персона более закрытая.





Лишь два года назад журналистам удалось узнать, что Мария Владимировна пользовалась документами на четыре разные фамилии и в конце конов стала Воронцовой.









ДОМ С ВИДОМ НА АМЕРИКУ





На Новинском бульваре в Москве, по соседству с посольством США, расположен семиэтажный дом, построенный в 1934 году по индивидуальному проекту архитектора Леонтовича. До войны в «сталинке» проживали руководящие работники Совнаркома РСФСР и члены Общества старых большевиков, почти полностью расстрелянного Сталиным. На их место вселились родственники первых лиц, известные советские военачальники, ученые и профессура МГУ. Четыре года назад проезд к элитному дому неожиданно закрыли шлагбаумом, в подъезде посадили охрану и при продаже квартир риелторы стали указывать, что «въезд — строго по пропускам, дом охраняется ФСО, МВД и спецназом из американского посольства». По словам жильцов, строгий пропускной режим ввели после появления молодой блондинки, передвигающейся на джипе с мигалкой и в окружении телохранителей: дата рождения блондинки полностью совпадает с установочными данными старшей дочери президента Марии.





Корреспондент NT решил проверить данные источника: отправился посмотреть на искомый дом. Не успел достать фотоаппарат — откуда не возьмись, появился человек в кепке:





— Так, фотоаппарат быстренько убираем, — цедит сквозь зубы «кепка».





— А разве здесь секретный объект? — интересуемся мы.





— Идите, граждане, откуда пришли, а то я наряд вызову.





Пока мы препирались, из подъезда показался жилец с сумкой. Спрашиваю: «А почему ваш дом так бдительно охраняют?» — «Это все из-за молодой иностранки, — зашептал пенсионер. — Выйдет погулять, а рядом охранники пасутся. Говорят, вроде она жена какого-то магната. Мы с супругой слышали, как она по телефону по-французски разговаривала. У нее здесь отдельные апартаменты…»





В местном ДЭЗе сообщили, что после приватизации и перепланировки некоторых нежилых помещений в доме на Новинском бульваре добавились еще четыре квартиры. Новыми собственниками элитных квадратных метров стали родившийся в Одессе гражданин США и два персонажа с весь сомнительными паспортными данными (знакомые оперативники так и не смогл «пробить» этих жильцов. — NT). Среди новоселов оказалась молодая невысокая особа, к которой секьюрити в штатском почтительно обращаются «Мария Владимировна». Все те же работники ДЭЗа по секрету поведали, что фамилия таинственной блондинки Воронцова и раньше она училась в МГУ.





Любопытно: по данным источников, до того как стать Воронцовой, бывшая студентка МГУ пользовалась документами еще на четыре фамилии.





«ДОЧЬ» ГЕНЕРАЛА





На официальном сайте МГУ указано, что с 2006 по 2011 год на факультете фундаментальной медицины (ФФМ) действительно обучалась студентка Мария Владимировна Воронцова, а ее бывшие однокурсники выложили в интернете десятки фотографий, сделанных в аудиториях и на студенческих вечеринках.





Однако бывшие студенты либо категорически отказались общаться с журналистом, либо объявляли за «эксклюзив» фантастические суммы. И только одна молодая дама, сейчас проживающая далеко от России, дала весьма любопытные комментарии: «Сначала про Машу говорили, что она дочь секретного конструктора ракет. Потом пошел слух, что она дочь какого-то богатого генерала».





АСПИРАНТ МАРИЯ





Училась Мария Владимировна Воронцова не просто хорошо, а очень хорошо: она окончила МГУ в 2011 году с красным дипломом. Тема диплома: «Ростовые и метаболические эффекты рекомбинантного гормона роста при лечении у детей с идиопатической низкорослостью». Научным руководителем студентки М.В. Воронцовой был академик Иван Иванович Дедов. Дальше — аспирантура Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава РФ, который возглавляет все тот же Дедов.





Так совпало, что и в жизни академика начались самые настоящие чудеса: его сына Дмитрия вскоре назначили судьей от РФ в ЕСПЧ, и он уехал в Страсбург. Затем на безальтернативной основе самого Ивана Ивановича избрали президентом РАМН, хотя на предыдущих выборах академики его прокатили. А Татьяна Голикова, тогда глава Министерства здравоохранения (ныне возглавляет Счетную палату), распорядилась ускорить строительство Института детской эндокринологии при ЭНЦ, где числится аспиранткой госпожа Воронцова: на радость больным детишкам и их родителям стройка началась не в 2013 году, как планировалось, а в 2011-м. За три с половиной года в ускоренном темпе построили два новых здания общей площадью 40 тыс. кв. м, лаборатории, поликлинику, конференц-зал, пансионат для иногородних пациентов, автономный энергоблок, подземную парковку и мини-телестудию. При строительстве применялись самые современные зарубежные технологии и оборудование.





Премьер Дмитрий Медведев держал строительство института на особом контроле и издал распоряжение № 594: «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство ИДЭ».









Пока шло строительство института, госпожа Воронцова начала печататься в журнале «Проблемы эндокринологии», где главным редактором работает все тот же академик Дедов. В 2012 году Мария Воронцова вместе со старшим научным сотрудником ЭНЦ Марией Панкратовой опубликовала статью «Молекулярно-генетические исследования при идиопатической низкорослости». Корреспондент NT связался с приемной главного редактора, академика Дедова: на той стороне провода заявили, что «никакую Воронцову они не знают», и бросили трубку.





ДРУЖЕСКИЙ БИЗНЕС





В феврале 2013 года состоялся официальный визит президента Франции Франсуа Олланда в Россию, в ходе которого был подписан пакет документов о сотрудничестве. В частности — «Меморандум о намерениях между ФГБУ «ЭНЦ» и АО «Санофи-авентис груп» о проведении масштабных исследований по выявлению у населения диабета».





Документ в присутствии двух президентов подписали научный руководитель аспирантки Воронцовой академик Дедов и тогдашний гендиректор «Санофи Россия» Патрик Аганян. Затем, в рамках подписанного меморандума, в нескольких регионах РФ были проведены масштабные обследования пациентов на наличие уровня гликированного гемоглобина в крови.





Компания Sanofi входит в пятерку крупнейших фармацевтических корпораций в мире и известна такими своими брендами, как но-шпа, фестал, маалокс. В Орловской области она построила завод по производству инсулина. В последние годы продукция компании занимает первую строчку по объему закупок в госпитальном секторе российского фармрынка: согласно отчету, за первое полугодие 2015 года выручка компании составила €18,2 млрд, прибыль — €2,33 млрд.





В числе акционеров Sanofi — L'Oreal и французский нефтяной гигант Total (9,6 %), который до недавнего времени возглавлял погибший в авиакатастрофе во Внуково Кристоф де Маржери (указом президента РФ награжден орденом Почета — посмертно). У себя на родине Кристоф де Маржери, равно как и его компаньон Роберт Кастень (тоже входит в совет директоров Sanofi), долгое время были объектом пристального внимания французских следователей: по версии следствия, бизнесмены платили взятки иранским и российским чиновникам в связи с нефтяными контрактами. Однако если во Франции все обвинения в отношении де Маржери были сняты, то аналогичное расследование в отношении Total в США закончилось для нее штрафом $398 млн.









В мировых СМИ иногда появляются негативные материалы о деятельности Sanofi. В Китае по подозрениям в «прикорме» чиновников от медицины даже проводились расследования. Сама фармкорпорация объясняет это происками конкурентов.





СЕМЬЯ ФААССЕН





В СМИ появлялась информация, что старшая дочь президента замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и носит его фамилию. В Москву Фаассен, который в 2004 году окончил университет в Голландии и защитил диплом в области строительного бизнеса, приехал 15 апреля 2006 года «с целью трудоустройства в ОАО «Газпром» — писал он в одном официальном документе, который имеется в распоряжении редакции. В ОАО «Газпром» он и начал работать с 2007 года в должности «директора по развитию бизнеса», — писал Фаассен. К этому времени он уже был знаком с Марией Путиной: вероятно этим и объясняется его трудоустройство в «Газпром». Последнее из известных нам мест работы Йоррита Фаассена — заместитель председателя совета директоров консалтинговой компании «МЭФ Аудит».





Впервые широкая общественность узнала о человеке по фамилии Фаассен 14 ноября 2010 года, когда на Рублево-Успенском шоссе его жестоко избили охранники банкира Матвея Урина (в редакции имеется копия показаний потерпевшего).





По словам источников в силовых структурах, на задержание обидчиков господина Фаассена лично выезжал тогдашний начальник столичной полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, у трех банков Урина отобрали лицензии. Причем прокуратура опротестовала решение суда и потребовала увеличить тюремные сроки. Кроме того, лишились своих должностей несколько офицеров ФСБ, будто бы курировавших банкира, а партнер Урина до сих пор прячется в Эмиратах.





По рассказам, голландец стал передвигаться на джипе с мигалкой и в сопровождении телохранителя из ФСО.





Через какое-то время фамилия Фаассен исчезла с сайта «МЭФ Аудит» исчезла. Примерно тогда же соседи по дому возле американского посольства и Музея Ф.И. Шаляпина перестали видеть нашу блондинку.





В ее жизни, судя по выложенным в сети видео, произошли важные события: она родила дочь и стала кандидатом медицинских наук Марией Фаассен. Кроме того, в соавторстве со старшим научным сотрудником Эндокринологического научного центра Марией Панкратовой Мария Владимировна опубликовала монографию «Идиопатическая низкорослость», которая вышла в немецком издательском доме Lambert Academic Publishing.





В декабре 2014 года на конференции «Медицина и качество 2014» Мария презентовала научную работу «Опыт Германии в организации эндокринологической помощи детям».









Помимо воспитания дочери и работы в ЭНЦ госпожа Фаассен активно участвует в благотворительном проекте «Альфа-Эндо». Проект финансируется «Альфа-Групп» и совместно с Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» помогает детям с заболеваниями эндокринной системы. Еще она читает лекции в студенческом клубе МГУ «Будущий доктор», причем студентам во время выступления не разрешают снимать ее на телефон.





МИР БЕЗ ГРАНИЦ





Если верить интернету, у Марии Воронцовой-Фаассен самый широкий и разнообразный круг знакомых, говорящий о том, что к причитаниям госпропаганды о «гей-Европе», «укрофашистах» и врагам из НАТО ни сама Мария, ни ее друзья не прислушиваются.





Во всяком случае, среди контактов еще аспирантки Воронцовой значились с дюжину голландцев, немцев, итальянский повар из Швейцарии, театрал из Японии, режиссер с Украины, преподаватели и бизнесмены из Канады, Англии и Швеции, сыновья немецкого дипломата, учившиеся в Deutsche Schule Moskau при посольстве Германии (указаны как «друзья по школе»): один из братьев сейчас работает продюсером весьма известной российской певицы и организует гастроли диск-жокеев из Европы. Среди мест особого притяжения друзей Марии Владимировны — зимний курорт в австрийском Бадгастайне, известный так же, как «альпийский Монте-Карло». А уж господин Милонов и прочие православные патриоты, верно, дар речи бы потеряли, если бы узнали, что в друзьях Марии есть художница-лесбиянка и тренер по фитнесу — гей из Лондона.





Что касается интересов Марии Владимировны, то она поклонница фильмов «Матрица», «Дюна», «Шоколад», английской телепередачи «Маленькая Британия» (где тоже зажигают геи), а в перечне любимых писателей — Герман Гессе, Олдос Хаксли и «Мемуары гейши» Артура Голдена.





На самом деле все это звучит весьма ободряюще: очевидно, что в семье Марии мракобесие не культивировалось и, несмотря на всю пропаганду, Европа и европейские ценности дочери Путина и ее окружению весьма близки. И вряд ли она и они захотят жить в клетке, пусть для них она и будет золотой, в которой нравы скоро будут напоминать Северную Корею. Извечный конфликт отцов и детей — высокопоставленных отцов и их золотых детей — может стать той преградой, которая не позволит России свалиться обратно в «совок». Так и дети брежневской элиты, предпочитавшие жизнь на Западе, приближали перестройку, а потом и девяносто первый год.





В эфир федеральных телеканалов Мария Воронцова попала в связи с участием во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".