Путин отчитался Лукашенко о встрече с Трампом и пригласил в Сочи

Как сообщает БелТА , главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширение торгового сотрудничества.





Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.





Отдельное внимание во время разговора было уделено продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами - членами ЕАЭС, обсуждались также организационные вопросы с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.





Помимо этого во время телефонного разговора подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Путин проинформировал Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи.





Основное внимание во время разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.