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Путин отчитался Лукашенко о встрече с Трампом и пригласил в Сочи

23 июля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным.

Как сообщает БелТА, главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширение торгового сотрудничества. 

Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.

Отдельное внимание во время разговора было уделено продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами - членами ЕАЭС, обсуждались также организационные вопросы с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.

Помимо этого во время телефонного разговора подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Путин проинформировал Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи.

Основное внимание во время разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

14:54 23/07/2018






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