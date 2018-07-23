Это также повторное рассмотрение дела по ст. 23.34 КоАП, девушку обвинили якобы в проведении несанкционированного массового мероприятия - "одиночного пикета". Ранее суд Московкого района отправил дело на доработку в РУВД, передает ПЦ " Вясна ".





На этот раз к материалам дела приобщили видеозапись с камеры наблюдения, где было видно, как Вика Биран фотографировалась на фоне Дома правительства в течение пяти секунд. Однако судья Татьяна Мотыль посчитала ее вину в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий доказанной и оштрафовала на 15 базовых величин.









Друг активистки Андрей Завалей написал на своей странице в фейсбуке часть диалога Вики Биран и судьи:





- 24 мая вы действительно находились на пл. Независимости и держали в руках плакат «Сами вы подделка», фотографировались, но не имели намерения высказывать свое личное отношение к ЛГБТ-сообществу, а просто сделали фотографию, такая ваша позиция?





- Да, высокий суд.





- С какой целью?





- Сфотографироваться, выложить в фейсбук, получить лайки.





- К делу приобщены скриншоты: вы говорили, что в ответ на сообщения МВД вы высказали свое мнение, что являетесь лесбиянкой и этот процесс не прошел мимо вас, вы отреагировали на эти события, узнавали, что такое массовые мероприятия.





- Да, высокий суд.





- Вам не нравится позиция МВД и вы хотели выразить свою позицию?





- При помощи фотографии, высокий суд.





- А с какой целью вы фотографировались в этом месте?





- Гуляла по этим улицам, подумала красивые будут фотографии.





- А почему вы заявляли, что те люди, «которые оскорбляют меня и моих друзей» сидят в этих зданиях?





- Эти люди, высокий суд, сидят в очень красивых зданиях.









Напомним, 16 июля состоялось рассмотрение аналогичного дела в суде Центрального района г. Минска. Судья Виктория Шабуня посчитала активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия - трёхсекундное фотографирование с плакатом возле здания МВД, и оштрафовала ее на 15 базовых величин.





Вика Биран собирается обжаловать решение суда. Тем временем на краудфандинговой платформе "Талака" сочувствующие уже насобирали более 900 рублей, чтобы покрыть штраф активистки.





Как ранее сообщила Вика Биран на своей странице в Фейсбуке, суды Московского, Ленинского и Центрального района г. Минска отправили на доработку в соответствующие РУВД все три протокола об административном правонарушении якобы за проведения несанкционированного массового мероприятия - "одиночного пикета".





Именно так были оценены сотрудниками милиции фотографии с плакатом "Сами вы подделка", которые активистка сделала на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства 24 мая.









Таким образом Вика Биран высказала свое несогласие со статьей гомофобного содержания под названием "Мы за подлинное", которая появилась на официальном сайте МВД и в которой госорган неприязненно высказывался о людях ЛГБТК+ и радужном флаге, размещенном посольством Великобритании над своим входом в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией - 17 мая.