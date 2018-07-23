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В России начался суд над похищенным в Гомеле украинцем. Он не признал вины в "содействии терроризму"

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил, что во время следствия по его делу были допущены критические ошибки.

Украинский политзаключенный Павел Гриб во время судебного заседания в Ростове-на-Дону отказался признавать вину в содействии терроризму, пишет gordonua.com

Он подчеркнул, что полностью не согласен с предъявленными обвинениями. При этом политзаключенный добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки. 

24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 

7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи. 

25 июня 2018 года адвокат Павла сообщила, что расследование дела Гриба завершили. 

Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь. 


3 июля 2018 года отец Гриба Игорь рассказал, что во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи. 

5 июля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. 

Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ. 

23 июля в Ростове-на-Дону начался суд над политзаключенным.  

13:24 23/07/2018






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