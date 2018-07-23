



Он подчеркнул, что полностью не согласен с предъявленными обвинениями. При этом политзаключенный добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.





24 августа 2017 года на тот момент 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно.





7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.





25 июня 2018 года адвокат Павла сообщила, что расследование дела Гриба завершили.





Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь.













5 июля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении.





Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.





23 июля в Ростове-на-Дону начался суд над политзаключенным.