Соответствующими полномочиями наделят председателей райисполкомов, сообщает БелТА.





Что для официального Минска означает агропромышленный комплекс — об этом в комментарии для Завтра твоей страны рассказывает политолог Валерий Карбалевич.





— Как долго высшее руководство страны будет поддерживать агропромышленный комплекс?





— Это будет длиться до тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться колхозно-совхозный строй, пусть и под новым названием – агрохолдинги или что-то еще. Но в принципе это одно и то же.





— Почему власти так упорно держатся за сельское хозяйство, хотя оно очевидно убыточно?





— По политическим причинам, потому что это идеальная форма для удержания власти. Еще в 1998 году на совещании по сельскому хозяйству в Гродно Александр Лукашенко в своем выступлении сказал фразу, которая не попала в официальные СМИ, но которую слышали все, кто там был: если мы раздадим землю в частные руки, то как мы будем контролировать процесс выборов в сельской местности?





Это та же причина, почему Лукашенко не желает расставаться с госсектором и в промышленности. По его представлению, контроль над экономикой есть контроль над политической и общественной жизнью.





Трудовые коллективы в Беларуси – это не просто субъекты хозяйствования, это политические субъекты, с помощью которых власть обеспечивает политическую лояльность работников этих коллективов в ходе избирательных кампаний и не только. Власть держится за экономически не эффективные госпредприятия, так как они эффективны с точки зрения политики и обеспечивают стабильность существующего режима.





— Но ведь сейчас в стране не хватает денег, висят огромные долги, откуда тогда брать средства на это оздоровление?





— Нехватка денег по идее должна вылиться в социальные катаклизмы. Но вот уже сколько лет денег не хватает, но никаких социальных катаклизмов нет. Любая проблема становится проблемой только тогда, когда общество начинает высказывать недовольство. А пока общество молчит. Если оно готово терпеть, то не имеет значения, много денег или мало.





Но, в конечном счете, поддержка всех этих неэффективных предприятий прямо или косвенно перекладывается на население, кроме того, это выливается в недостатки бюджетного финансирования. В конечном счете придется платить рядовому обывателю.









— Является ли Беларусь сегодня аграрной страной?





— Нет, доля сельского хозяйства небольшая, возможно, больше, чем в развитых странах, но все равно. И в сельской местности проживает людей не так много. Но тем не менее население деревень – это надежный электорат Лукашенко, как он считает, поэтому он готов за него держаться и его поддерживать. А так Беларусь - промышленное государство даже с элементами постпромышленного общества.





— Смогут ли новые директивные вмешательства в сельское хозяйство улучшить ситуацию в этой отрасли?





— Вся проблема в том, что Лукашенко смотрит на экономику с точки зрения не экономической, а политической эффективности. Это обеспечило главе белорусского государства 24 года беспроблемного правления. Так зачем менять то, что эффективно работает?





— Не «ляснется» ли белорусское сельское хозяйство в конце концов в результате такого эффективного правления?





— Оно и сейчас нерентабельно, находится в большинстве случаев на госдотациях. А «ляснется» тогда, когда народ не захочет терпеть существующую социальную модель, и это выльется в социальные катаклизмы.