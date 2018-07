"Теневой президент": куда пропал Барак Обама

Хорошая, но вполне предсказуемая новость ждала американского исполнителя Chance the Rapper несколько дней назад: очередная его комедийная песня, записанная для популярного в США шоу Saturday Night Live, была номинирована на премию Эмми в категории "Выдающиеся музыка и стихи".





Примечательно, что в прошлом году рэпер тоже попадал в этот список – с работой "Jingle Barack". В этот раз номинированная на премию песня также посвящена экс-президенту США и называется "Come back, Barack".





И если раньше успех композиции, в которой исполнитель среди прочего пел о том, что "Барак все еще с нами", можно было объяснить общей реакцией американцев на смену руководства страны, то в этом году налицо полноценная тенденция. Тем более, что на этот раз идея о популярности Обамы звучит еще громче.





"Каждый вечер я включаю телевизор и плачу, – поется в песне. – Я спрашиваю себя: "Почему?", и чувствую, что мы все скоро умрем. Так что возвращайся, Барак".





Конечно же, композиция – шуточная и идеально вписывается в формат премии Эмми, которая без юмора о политике обходится крайне редко. Но, как гласит избитый штамп, в каждой шутке есть только доля шутки.





Общественные настроения не рождаются из ниоткуда, а идеи творческого класса – тем более: спустя полтора года после инаугурации Дональда Трампа американцы все еще не могут смириться с победой республиканца, вспоминая добрым словом его предшественника.









Miss me?





Впрочем, успех Chance the Rapper лишь отчасти отражает весь масштаб массовой тоски по эпохе Обамы. В Интернет-магазинах до сих пор можно приобрести футболки и свитшоты с портретом 44-го президента и надписью "Miss me yet?", не менее популярными остаются и похожие мемы в соцсетях.





"Мы скучаем по вам", – говорит Обама на презентации их с Мишель официальных портретов в Национальной портретной галерее и получает целый шквал оваций и сотни одобрительных сообщений в Твиттере.





Сторонников экс-президента, может, и не стало больше, но их голоса определенно зазвучали громче: даже Джеймс Коми, бывший директор ФБР, который ранее никогда не питал особо добрых чувств к Обаме, как-то признался изданию Der Spiegel, что и ему порой не хватает 44-го главы Белого дома.





В конце 2017 года совсем удивил Twitter, который опубликовал статистику самых "залайканных" твитов: первое место занимало сообщение Обамы, которое тот опубликовал в связи с беспорядками на неонацистском марше "Объединенных правых".





"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", – процитировал экс-президент Нельсона Манделу (в настоящий момент под постом собрано более 4.5 миллионов отметок "Нравится" и более 1.7 миллиона "ретвитов").





Что характерно, профиль Дональда Трампа, который, как известно, использует Twitter как основной канал для трансляции своих идей, в топ самых популярных не попал.





"Обама сейчас очень популярен в обществе, – комментирует текущую ситуацию американист Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. – 58% американцев, по оценкам Гэллап, положительно оценивают его деятельность".





У Трампа, по оценкам того же института, этот рейтинг составляет всего 45%. И, думается, действующий президент всерьез обеспокоен этим отрывом.





Новый глава Белого дома изначально выбрал весьма последовательную тактику по отношению к предыдущему президенту – демонтировать его политическое наследие и регулярно критиковать демократов, из-за которых, по его мнению, Америка все еще не может стать великой.





Здесь можно вспомнить и выход США из Парижского соглашения по климату, подписанного при Обаме, и выход из Транстихоокеанского партнерства, и постоянные атаки на Obamacare.





Наконец, особое внимание общественности привлекли публичные обвинения Трампа в адрес предшественника в том, что тот в свое время, якобы, установил прослушку в предвыборном штабе Республиканца. Тогда же Трамп хотел инициировать некое подобие Уотергейта (только неясно, с какой целью), но потерпел неудачу.





Критиковать предшественников во многих странах считается дурным тоном – в том числе, и в США, где за словесными атаками нынешнего президента до сих пор усматривают его неспособность к эффективной работе. Впрочем, куда более заметным остается другое: Обама практически никак ему не отвечает.









Тихий интеллигент, отошедший от дел?





"В Конституции США есть 22 поправка, в соответствии с которой политик может находиться на президентском посту только два срока. После этого нельзя вернуться в Белый дом ни через 4 года, ни через 8 лет, – рассказывает Виктория Журавлева. – Бывший президент традиционно уходит в тень: не занимает официальных постов, не критикует своего преемника открыто и демонстрирует лояльность как своей партии, так и политической системе в целом".





Между тем, и эту традицию американские лидеры периодически нарушают. Так, известно, что в свое время шквал критики от своего предшественника получал Франклин Рузвельт. Похожей участи удостаивался и Буш-младший за Ирак (от Клинтона и Картера).





Бывшие президенты хоть и не стремились занять официальные посты, но все еще оставались героями политической повестки. Имя Барака Обамы также часто всплывает в прессе – но очень редко в связи с критикой Трампа.





Всегда чтивший традиции и святость местных институтов власти, экс-президент предпочитает просто хранить молчание и тихо наблюдать за тем, как Трамп разрушает все то, что он строил 8 лет.





Возможно, все дело в том, что его предшественник, Буш-младший, оскорбленный в свое время критикой других экс-президентов в свой адрес, старался не поступать похожим образом со своим преемником Обамой, и сработал эффект домино. А, может, все дело во внутренней культуре.





По словам источников New York Magazine и Vanity Fair, в частных беседах Обама не раз интересовался у своих советников, как нация пришла к тому, что руководить ей должен именно Трамп. Периодически он выражает опасения в связи с эрозией демократических ценностей и хаосом на международной арене.





Но не более: до сих пор экс-президент весьма выборочно следит за новостями и уж тем более за выпадами Трампа в свой адрес, уделяя особое внимание разве что судьбе Obamacare и миграционной политике.





У экс-президента и так немало дел. Отгуляв свой заслуженный отпуск, Обама вплотную занимается собственным фондом Obama Foundation, оказывающим поддержку молодежи, выступает с платными речами (средний чек – 300-400 тысяч долларов за выступление), готовит к публикации мемуары, а также развивает сотрудничество с Netflix (да-да, Барак и Мишель будут участвовать в производстве фильмов и сериалов).





В целом, он занимается всем тем, чем и положено экс-лидерам Штатов. И все же многих до сих пор волнует вопрос: неужели столь молодой политик просто так выйдет на типичную постпрезидентскую "пенсию"?





"Обама не первый молодой президент. Билл Клинтон был также молод, когда избрался в Белый дом (ему было 46 лет), и так же молод, когда закончился его второй срок (54 года), – отмечает эксперт. – Так что это не уникальная ситуация, когда молодому успешному политику надо искать свое место после завершения политической карьеры".





В отличие от нынешнего главы Белого дома, Обама очень вяло ведет свой сверхпопулярный Твиттер, а за прошедшие полтора года он выпустил всего несколько заявлений от их с Мишель имени. Некоторые из них действительно касались текущего положения дел.





К примеру, в заявлении, выпущенном во Всемирный день беженцев, Барак выступил против так называемой политики "нулевой терпимости" по отношению к мигрантам и практике разделения семей на границе. Однако в его тексте ни разу не прозвучала ни фамилия Трампа, ни название этой инициативы.





"Умение найти способ принять у себя беженцев и мигрантов и быть достаточно умными и открытыми, чтобы соблюсти закон и защитить наши ценности, – это то, что отчасти и делает нас американцами", – сказал экс-президент.





Подобным образом была построена и недавняя речь Обамы, посвященная наследию Нельсона Манделы, которую многие расценили как возвращение экс-президента в публичную политику. Несмотря на то, что Барак раскритиковал политику Трампа и прочих правых лидеров, он не назвал ни одного имени.





Обама вообще всегда был силен в патетике, обладая великолепным талантом критиковать оппонентов, не указывая на них пальцем. Формально это даже критикой не назовешь: все выглядит так, будто Барак просто отстаивает ценности, в которые сам свято верит, и не он виноват, что мир ступил на неправильную дорожку.









Крестный отец демократов





С другой стороны, возможно, именно приверженность этим самым ценностям и категорический отказ погружаться в текущий политический хаос и делают Обаму столь популярным в обществе. Более того, сам экс-президент также не забывает подогревать к себе интерес – к примеру, за счет путешествий не только по стране, но и по миру.





За полтора года Обама успел встретиться как с действующими политическими лидерами, вроде Ангелы Меркель, Си Цзиньпина, Джастина Трюдо и Джасинды Ардерн, так и с публичными персонами – скажем, со своим давним приятелем принцем Гарри.





Зачем? Затем, что ему все еще нужно это как политику. Да, он больше не президент. Но это не значит, что он выпал из колеи.





"Если бывший президент хочет и может оставаться в политике и после завершения своей карьеры, то американская политическая система предоставляет ему очень серьезный канал влияния, – утверждает Виктория Журавлева. – Это – его партия, от которой он избирался. Политические партии и партийный истеблишмент очень влиятельны в США".





Эксперт также напоминает, что любые политические процессы в стране – от формирования повестки органов власти до выдвижения кандидатур на выборы – организуются именно вокруг них.





Барак Обама все еще остается членом Демократической партии, внутри которой, как указывает эксперт, его поддержка превышает 90%.





И бывший президент активно этим пользуется: так, широкую известность получила ситуация вокруг избрания в сенат демократа Дага Джонса, поддержку которому лично и открыто выразил Обама. На выборах Джонсу удалось обойти республиканца Роя Мура, за которого активно агитировал Дональд Трамп.





Популярность 44-го главы Белого дома настолько высока, что в июне журнал Vanity fair и вовсе предположил, что Обама планирует поучаствовать в выборах 2020 года – правда, не как кандидат, а как эдакий "Пигмалион" демократов.





Как отмечают собеседники издания, перед партией сейчас стоит задача затмить медийную славу Трампа, представив собственных звездных героев, которые могли бы увлечь людей. Скорее всего, Обама станет одним из них.





"Он может стать лицом Демократической партии, – считает Виктория Журавлева. – Это особенно актуально сейчас, когда партия переживает не лучшие времена, и для возвращения ей требуется серьезная внутренняя трансформация, смена лиц и ориентиров".





Положение Обамы в партии сейчас часто сравнивают с постпрезидентским периодом Билла Клинтона, который даже после ухода из Белого дома оказывал влияние на внутренние процессы. Теперь же, с поражением Хиллари, в этой роли куда прочнее обоснуется Барак.





Так, если верить Politico, 44-й президент уже включился в работу и за последнее время успел встретиться, по меньшей мере, с девятью потенциальными кандидатами на высший пост в США, включая участника гонки 2016 года Берни Сандерса, экс-губернатора Массачусетса Деваля Патрика и сенатора Элизабет Уоррен.





Каждая встреча, как сообщает издание, длилась около часа, за который Обама успевал обсудить с тем или иным претендентом как будущее партии, так и более философские вопросы.





"Партийный истеблишмент объединяет всех самых влиятельных политиков и чиновников, как действующих, так и бывших. Они принимают непосредственной участие в подборе кандидатур на выборные посты всех уровней", – говорит Виктория Журавлева, отмечая также, что популярность Обамы позволит ему открыто поддерживать будущего кандидата на президентский пост, и эта поддержка вполне может обеспечить тому или иному участнику гонки победу на выборах.





Иными словами, экс-президент никуда не пропал, а его планы по "воспитанию новых лидеров" уходят далеко за рамки Obama Foundation. И если принять во внимание его молодость и глубокую обеспокоенность текущим положением США, то становится еще очевиднее: Барак Обама все еще в системе и планирует задержаться здесь всерьез и надолго.