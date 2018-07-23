Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил в пятницу кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения послом в Беларуси. И для начала одно важное процедурное замечание. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом президента после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны. Поскольку уже запущена процедура согласования кандидатуры, агреман от Минска, судя по всему, получен.





Анонимный собеседник «Ведомостей» в связи с новым назначением Бабича отметил: «В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню». Возможно, кто-то недоволен этой фигурой, но сейчас и сами белорусы нуждаются в таком лоббисте, уверен собеседник.





К Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Насколько удачным для Бабича окажется переход на дипломатическую работу – это пока вопрос, добавляет он: работать в привычной для него жесткой манере на этой должности не получится. Другой близкий к администрации президента человек не исключил, что Беларусь с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения». Он также напомнил, что Бабича уже второй раз пытаются устроить на дипломатическую работу: два года назад комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили назначение его послом в Киев, но Украина агреман не дала.





Бабич не отставник – ему на данный момент не нашли места в федеральной управленческой элите, но назначение в Беларусь не означает падения, уверен политолог Николай Миронов: «Посол в Минске – не третьесортная должность, скорее это представитель по особым поручениям, учитывая характер отношений между нашими странами. А для Бабича спецмиссии не в новинку – когда-то он выполнял важное задание в Чечне (в 2002–2003 гг. возглавлял правительство. – Прим. ), и этой заслуги ему не забудут».





Статус посла в Беларуси растет: речь не об отставном чиновнике, а о весьма влиятельном и не вышедшем в тираж политике, имеющем выход на первых лиц и знание о том, как работает система, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, для развития карьеры Бабича это инт ный вариант – подобно тому, как угасающую должность полпреда он делал влиятельной, можно попытаться добиться особого статуса посла в Беларуси и вообще поднять уровень этого направления. Хотя непонятно, как к этому относиться белорусским властям, оговаривается эксперт: с одной стороны, им интересно общаться с послом, который имеет работающие каналы коммуникации в Москве, с другой – президент Александр Лукашенко в последние годы активно маневрирует между Москвой и Западом и ему не хотелось бы, чтобы в этой повестке присутствовал кто-то еще. Да и рост внимания Москвы в последние пять лет в странах постсоветского пространства принято воспринимать с тревогой, добавляет Виноградов: «Это, конечно, пространство для торгов и разменов, но в то же время ты не застрахован от того, что тебя завтра назовут хунтой».



