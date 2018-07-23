Макея назвали «самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко»
Небезызвестный Юрий Баранчик, который официально до сих пор находится в розыске по «делу Регнума», атаковал главу белорусского МИД Владимира Макея. На этот раз он пугает российскую публику тем, что присутствие Макея во главе белорусского МИД «начинает негативно сказываться на строительстве Союзного государства».
В вину Макею поставлено следющее.
«Внутриидеологический раздрай, а также интеллектуальная неспособность властей создать четкую и понятную для граждан республики систему ценностей, привить гордость за страну наложился на так называемую внешнеполитическую «многовекторность», в результате чего целый ряд внешнеполитических инициатив официального Минска стал вызывать откровенную улыбку. Ошибка на украинском направлении, системные ошибки на российском направлении, непонимание устройства нефтяного, газового рынка привели к тому, что внешняя политика республики стала тем камнем, которая стала тянуть ко дну всю республику, а не только ее экономику. И любая жесткая, но суровая правда об этих стратегических ошибках, особенно про действия конкретных чиновников, как раз и заводивших внешнеполитический курс республики вполне осознанно в тупик, чтобы создать из Беларуси еще одну горячую точку по периметру России, стала, естественно, неприемлема».
«Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея считают одним из самых влиятельных людей в Белоруссии. Ведь только лично с ним, а не с Александром Лукашенко или другими представителями белорусской номенклатуры, готовы разговаривать влиятельные персоны в ЕС и США. Макей способен одолеть Лукашенко, только, разумеется, не на выборах, а в аппаратной борьбе. Например, склонив на свою сторону силовиков, с которыми Макей, отслуживший 12 лет полковник запаса, способен найти общий язык».
«Владимир Владимирович Макей, умело используя доверие Лукашенко в своих целях и манипулируя ситуацией, улучшая отношения со ЕС и США, постепенно ”отрезает” белорусского президента от старых друзей и партнеров за пределами республики, а также постепенно разрушает его связи с Россией. Очевидно, что он не может действовать в одиночку, без поддержки фигур из белорусской номенклатуры и внешних игроков на Западе».
Со ссылкой на телеграм-канал «Незыгарь» Юрий Баранчик утверждает, будто отношения Макея с главой российского МИД Лавровым не заладились с самого первого дня. «Нередко встречи проходят на повышенных тонах. В самый разгар «дела Скрипалей», 27 марта, Макей спокойно встречался, улыбался и пожимал руки представителям лондонского истеблишмента, встречался с Джонсоном, а западные страны высылали десятки российских дипломатов. На последней встрече президент (имеется в виду Владимир путин – Прим.) припомнил Лукашенко такую выходку министра.
Каждый год Макей переодевает представителей дипкорпуса в рубашки с белорусским орнаментом, читает стихи на белорусском языке и поддерживает радужные ЛГБТ-флаги на здании британского посольства».
И еще.
«Макей, лишенный возможности бороться за власть легитимными методами, то есть посредством выборов, если вдруг взалкает президентства, вынужден будет плести интриги и избавляться от Семьи Лукашенко по всем законам классических дворцовых переворотов: «профессиональным разведчикам иногда ставят тренировочные задания разработать или даже сымитировать арест своих близких людей. "Человек без лица" Владимир Макей способен переиграть и Александра Лукашенко. Макей готов пойти ва-банк».
Именно Макейоказался виновен и в том, что по СМИ широко пошла гулять цитата Лукашенко по поводу кандидатуру нового посла России в Беларуси Михаила Бабича. «Если Россия хочет выстраивать с Беларусью экономические отношения - пусть пришлют экономиста. Если политические - ну пусть пришлют политика. Но какие хотят они отношения, если присылают диверсанта? Утечка, яобы, пошла именно по линии белорусского МИДа. То есть - по линии Макея.
«Если проанализировать проблемные политические точки в отношениях России и Беларуси, то мы увидим, что их основная часть лежит в области внешней политики. А это как раз вотчина Макея. Таким образом, сегодня Владимир Макей является самой токсичной фигурой в окружении белорусского президента. Он является токсичной фигурой не только для белорусско-российских отношений, так как с ним бесперспективно иметь дела, но и для белорусской власти, – резюмирует Баранчик. – {…} Токсичность г-на Макея вышла уже далеко за пределы белорусского внешнеполитического ведомства и стала угрожать делу белорусско-российской интеграции. И это уже становится проблемой не Москвы, а официального Минска. Токсичный Макей исчерпал свой потенциал на посту главы МИД РБ. Это ни для кого уже давно не секрет – его, по понятным причинам, манит должность посла республики в США. Но незаменимых у нас, как говорится, нет. В республике есть достойные молодые профессионалы, которые могут прийти ему на смену».
Кстати на должность главы МИД Беларуси Юрий Баранчик, который ранее работал в этом ведомстве ( а также в Администрации белорусского президента) «сватает» достойного.
«Недавно в Минск на должность заместителя министра иностранных дел из длительной заграничной командировки вернулся очень профессиональный и, главное, молодой мидовец с необходимым опытом практической работы. Я его хорошо знаю по времени своей работы в МИД РБ (работали в соседних управлениях) и думаю, что его хороший интеллектуальный и организационный потенциал как раз и сможет сдвинуть с места белорусско-российскую интеграцию. Как говорится, ждем старого товарища в Москве, чтобы пообщаться, как говорится, за рюмкой чая», – пишет Баранчик.
Самым молодым замминистра, который относительно недавно вернулся в Минск после действительно длительной командировки, является уроженец Волгограда Евений Шестаков. Но его ли Баранчик приглашает на «рюмку чая», остается только догадываться.
Ну а что касается его высказываний про Макея, то в контексте строительства независимого белорусского государства их следует считать комплиментом. Тем более, что Лукашенко так или иначе пора со своего поста уходить. И идея без потрясений заменить Лукашенко на Макея, прямо скажем, очень хорошая.
"Белорусский партизан"
11:54 23/07/2018
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