Макея назвали «самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко»

В вину Макею поставлено следющее.





«Внутриидеологический раздрай, а также интеллектуальная неспособность властей создать четкую и понятную для граждан республики систему ценностей, привить гордость за страну наложился на так называемую внешнеполитическую «многовекторность», в результате чего целый ряд внешнеполитических инициатив официального Минска стал вызывать откровенную улыбку. Ошибка на украинском направлении, системные ошибки на российском направлении, непонимание устройства нефтяного, газового рынка привели к тому, что внешняя политика республики стала тем камнем, которая стала тянуть ко дну всю республику, а не только ее экономику. И любая жесткая, но суровая правда об этих стратегических ошибках, особенно про действия конкретных чиновников, как раз и заводивших внешнеполитический курс республики вполне осознанно в тупик, чтобы создать из Беларуси еще одну горячую точку по периметру России, стала, естественно, неприемлема».





«Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея считают одним из самых влиятельных людей в Белоруссии. Ведь только лично с ним, а не с Александром Лукашенко или другими представителями белорусской номенклатуры, готовы разговаривать влиятельные персоны в ЕС и США. Макей способен одолеть Лукашенко, только, разумеется, не на выборах, а в аппаратной борьбе. Например, склонив на свою сторону силовиков, с которыми Макей, отслуживший 12 лет полковник запаса, способен найти общий язык».





«Владимир Владимирович Макей, умело используя доверие Лукашенко в своих целях и манипулируя ситуацией, улучшая отношения со ЕС и США, постепенно ”отрезает” белорусского президента от старых друзей и партнеров за пределами республики, а также постепенно разрушает его связи с Россией. Очевидно, что он не может действовать в одиночку, без поддержки фигур из белорусской номенклатуры и внешних игроков на Западе».





Со ссылкой на телеграм-канал «Незыгарь» Юрий Баранчик утверждает, будто отношения Макея с главой российского МИД Лавровым не заладились с самого первого дня. «Нередко встречи проходят на повышенных тонах. В самый разгар «дела Скрипалей», 27 марта, Макей спокойно встречался, улыбался и пожимал руки представителям лондонского истеблишмента, встречался с Джонсоном, а западные страны высылали десятки российских дипломатов. На последней встрече президент (имеется в виду Владимир путин – Прим.) припомнил Лукашенко такую выходку министра.





Каждый год Макей переодевает представителей дипкорпуса в рубашки с белорусским орнаментом, читает стихи на белорусском языке и поддерживает радужные ЛГБТ-флаги на здании британского посольства».



