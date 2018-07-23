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Готовимся к худшему: Макей не обещает упрощения "шенгена" в ближайшее время

Визы для белорусов могут не подешеветь до 35 евро, а подорожать до 80!

Готовимся к худшему: Макей не обещает упрощения "шенгена" в ближайшее время
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в программе «Контуры» на государственном телеканале ОНТ о состоянии переговоров об упрощении визового режима с Евросоюзом. 

«Вопросы о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии находятся на столе наших переговоров с Европейским союзом. Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра-послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с нашими европейскими партнерами», - цитирует макея радио Свабода.

Реадмиссия - обязательство страны принимать своих граждан, депортированных из другого государства, и иностранцев, которые через территорию страны нелегально попадают на чужую территорию. 

Документы о реадмиссии Минск и Брюссель должны были подписать еще в 2015 году на саммите «Восточного партнерства» в Риге, однако этого не произошло. По словам Макея, - не по вине Беларуси.

Ранее во время «консульского дня» на Facebook МИД писало, что это европейские партнеры выдвигают ряд условий, которые ставят белорусских граждан в не очень комфортное положение. Например, требование подавать документы исключительно через визовые центры.

«Наши подходы, обнаруженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза, очевидны, - писало тогда МИД. - На наш взгляд, нет объективных причин, которые помешали бы нам найти взаимоприемлемые развязки».


А «шенген» должен стать по 80 евро

Тем временем Совет Евросоюза одобрил подорожание шенгенских виз до 80 евро. Повысить цены на визы до 80 евро предлагается, чтобы «обеспечить странам-участникам покрытие цен обработки виз без увкличения сроков получения виз». Когда может быть принято окончательное решение, не уточняется.

Беларусь уже несколько лет ведет переговоры о том, чтобы цена шенгенской визы для белорусов была снижена до 35 евро - визы для белорусов могут не подорожать, а подешеветь, но лишь в случае подписания соглашения об упрощении визового режима. 

Тем временем пока белорусы в лидерах по количеству полученных шенгенских виз на душу населения, соседняя Украина уже год живет с "бязвизом" с ЕС.

11:39 23/07/2018






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