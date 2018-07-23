Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в программе «Контуры» на государственном телеканале ОНТ о состоянии переговоров об упрощении визового режима с Евросоюзом.





«Вопросы о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии находятся на столе наших переговоров с Европейским союзом. Не могу сказать, что они будут подписаны буквально завтра-послезавтра. Там есть несколько моментов, по которым мы сейчас продолжаем консультации с нашими европейскими партнерами», - цитирует макея радио Свабода





Реадмиссия - обязательство страны принимать своих граждан, депортированных из другого государства, и иностранцев, которые через территорию страны нелегально попадают на чужую территорию.





Документы о реадмиссии Минск и Брюссель должны были подписать еще в 2015 году на саммите «Восточного партнерства» в Риге, однако этого не произошло. По словам Макея, - не по вине Беларуси.





Ранее во время «консульского дня» на Facebook МИД писало, что это европейские партнеры выдвигают ряд условий, которые ставят белорусских граждан в не очень комфортное положение. Например, требование подавать документы исключительно через визовые центры.





«Наши подходы, обнаруженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза, очевидны, - писало тогда МИД. - На наш взгляд, нет объективных причин, которые помешали бы нам найти взаимоприемлемые развязки».









А «шенген» должен стать по 80 евро





Тем временем Совет Евросоюза одобрил подорожание шенгенских виз до 80 евро. Повысить цены на визы до 80 евро предлагается, чтобы «обеспечить странам-участникам покрытие цен обработки виз без увкличения сроков получения виз». Когда может быть принято окончательное решение, не уточняется.





Беларусь уже несколько лет ведет переговоры о том, чтобы цена шенгенской визы для белорусов была снижена до 35 евро - визы для белорусов могут не подорожать, а подешеветь, но лишь в случае подписания соглашения об упрощении визового режима.





Тем временем пока белорусы в лидерах по количеству полученных шенгенских виз на душу населения, соседняя Украина уже год живет с "бязвизом" с ЕС.