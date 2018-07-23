Именно она передала « Новой газете » запись, которая стала причиной возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии. Ирина была вынуждена уехать из России на следующий день после публикации видео . «Общественный вердикт» в опубликованном заявлении оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную».





Сегодня на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направленно заявление адвоката об обеспечении ей и ее семье мер государственной защиты.





«Из собственных источников в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области мне стало известно, что ряд сотрудников, которые присутствуют на записи, высказывали угрозы мести в мой адрес», — говорится в заявлении.





До своего отъезда адвокат успела предпринять ряд действий, чтобы укрепить процессуальные последствия публикации добытого ею видео





В частности, она обратилась во ФСИН с заявлением об отстранении от работы непосредственных участников избиения, а также о принятии аналогичных мер в отношении бывшего начальника колонии Николаева, его заместителя Михайлова и начальника отдела по воспитательной работе Диева.





Уже известно о задержании как минимум шестерых из них — «Общественный вердикт» сообщил о том, что двоих оперативников из колонии выводили в наручниках.





Также Ирина Бирюкова обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку в отношении сотрудников прокуратуры Ярославской области, а также местной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях.









Ранее, в течение полутора лет, заключенные ярославской колонии, чьи интересы представляет Бирюкова, неоднократно обращались в местную прокуратуру с заявлением о пытках, ЕСПЧ дважды выносил решение о срочном вмешательстве в связи с угрозой для жизни заключенных — однако до публикации видео прокуроры не видели оснований для возбуждения уголовных дел.





Аналогичное заявление было отправлено в центральный аппарат следственного комитета: адвокат просит провести проверку в отношении следователя следственного отдела по Заволжскому району Свирского, который год назад, посмотрев видео с нагрудного регистратора сотрудника колонии, участвовавшего и пытках заключенного, не увидел там признаков преступления.





«Возникает вопрос об эффективности работы следователя, проводившего проверку, руководителя следственного органа и руководителя СУСК по Ярославской области», — пишет Бирюкова в своем заявлении на имя Бастрыкина, требуя передать расследование в Центральный аппарат.





Ирина Бирюкова и «Общественный вердикт» настаивают: расследование данного уголовного дела силами областного следствия и прокуратуры не может быть эффективным.





Сомнения правозащитников связаны еще и с тем обстоятельством, что, по имеющейся у них информации, заместитель ярославского прокурора по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях состоит в родстве с заместителем начальника колонии Игитом Михайловым.