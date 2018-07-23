И где же страна оказалась почти за четверть века безрадельного президентства одного человека? Некоторые итоги правленияЛукашенко подводит доктор политических наук Павел Усов.





- После распада СССР Беларусь имела едва ли не лучшие стартовые условия для развития на всем постсоветском пространстве. Какую Беларусь мы получили в результате 24-летнего правления Лукашенко?





- Если рассматривать экономическую систему, общественные отношения, то за немногими исключениями Беларусь осталась такой, какой она была 24 года назад. Государство с традиционной индустриально-аграрной экономикой, отстающей от передовых стран, и перегруженная административно-контрольными институтами. Экономика и политика ориентированы на ХХ век. Осталась все та же привязка на страны бывшего СССР, России в частности, что делает белорусскую экономику уязвимой и зависимой от восточной соседки.





В целом система, созданная Лукашенко, обеспечила отставание, а во многом и деградацию Беларуси еще на годы. Страна, как и 24 года назад, находится в глубоком системном кризисе, только даже в трудные 90-е у пенсионеров и студентов не отбирали льготы, не повышали пенсионный возвраст, не боролись с "тунеядцами".





Лукашенко использовал потенциал и ресурсные возможности не для развития страны и общества, а для укрепления и консервации своей власти и авторитарного режима. В последние годы мы наблюдаем отток наиболее активного населения, как это было в 90-е на постсоветском пространстве.





К сожалению, после гибели этого режима стране придется переживать новый политический цикл, опять выбирать путь дальнейшего развития и бороться с призраками авторитаризма.





Конечно, нельзя не заметить существенные сдвиги в материальном уровне жизни белорусов: айфоны, ноутбуки, интернет, цифровое телевидение, различного типа носители информации, соцсети, современные или почти современные машины. Все это было немыслимо в начале 90-х.





Однако это не результат деятельности Лукашенко, это результат общего цивилизационного рывка человечества. Беларусь, что очень важно, не является продуцентом (создателем) новейших технологий, а представляет собой лишь страну-потребителя, что также свидетельствует о сущности белорусской социально-экономической модели.





Нужно сказать, что улучшением своего материального состояния белорусы обязаны не политике властей, а исключительно своему геополитическому положению, которое определяет условия прямого влияния Западной цивилизации на развитие нашей материальной культуры.





Если бы Беларусь непосредственно не граничила с Евросоюзом, я думаю, что условия политической, экономической и социальной жизни в нашей стране были бы схожими с туркменскими. Тот факт, что белорусский режим не в состоянии полностью закрыться от влияния Запада, определяет прогресс в Беларуси.

- Главные достижения и провалы эпохи правления Лукашенко?





- Наверное, главное достижение Лукашенко в том, что он продолжает оставаться последним диктатором Европы. Беларусь – это диктатура с чистыми улицами, что является, наверное, определяющим в оценке ситуации в стране. Но за 24 года правления Лукашенко так и не было создано сильного национального государства, национального общества, которому бы не грозила утрата суверенитета.





После 24 лет Беларусь стала еще ближе к России и более от нее зависима, нежели это было в середине 90-х. Для того, чтобы сохранить и обеспечить стабильность своей власти, Лукашенко пожертвовал независимостью страны, хотя сегодня пытается убедить, что только он является гарантом этой независимости.





В этом существенный парадокс режима Лукашенко, если говорить о государственном суверенитете. Суть в том, что за 24 года в стране не было создано никаких механизмов, инструментов, институтов, которые должны являться гарантами независимости: армия, милиция, парламент, местная власть, в конечном итоге, общество не в состоянии обеспечить, защитить суверенитет страны, ее независимость.





Все эти институты «обслуживают» суверенитет ровно настолько, насколько это нужно Лукашенко, и это «обслуживание» никак не связано с самоцелью, природой этих институтов.





- Лукашенко въехал во власть на коне борьбы с коррупцией. "Дело Минздрава" - венец антикоррупционной борьбы по-беларуски?





- Я бы назвал это дело «сутью» режима. Авторитаризм немыслим без коррупции, так как он уничтожает условия и механизмы, при которых коррупция нивелируется, а именно, демократически избранная власть всех уровней, ответственная перед законом. Когда власть самоназначается, она уже становится коррупционной во всех смыслах, что влияет на суть экономических и общественных отношений.





Главным аспектом «борьбы с коррупцией» является популизм, который превращает «борьбу» в процесс без результата. Так будет продолжаться, пока будет существовать закрытая система властных отношений, на которые граждане не в состоянии оказывать никакого влияния.





- Весь президентский срок Лукашенко прошел под знаком строительства "союзного государства" с Россией. Что в итоге он построил?





- Лукашенко способствовал реализации в отношении Беларуси российских интересов. Создал условия, при которых ни политическая, ни экономическая системы не могут обходиться без поддержки Москвы. Благодаря авторитарной власти Беларусь остается частью «русского мира».





- «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, предстоит или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги», - буквально месяц назад огорошил Лукашенко не только шкловских чиновников, но и весь мир. Это блеф или один из вероятных сценариев развития Беларуси?





- Да, это один из возможных сценариев развития страны, увы. Эти слова белорусского руководителя стали своего рода гимном той провальной политики, которая проводилась все эти годы. Как нужно «строить» государство, чтобы в конечном итоге заявить о том, что страна может лишиться своей государственности!





Чем дольше будет сохраняться нынешняя политическая система, устаревшие стагнирующие формы экономических отношений, чем глубже будет процесс разложения социальных связей и структур, тем больше вероятность потери суверенитета.





- Как изменилось беларуское общество за прошедшие 24 года?





- Белорусское общество постоянно переживает метаморфозы. Это связанно, прежде всего, с поиском собственной идентичности. К сожалению, белорусское общество так и не стало национальным белорусским обществом. Оно так и не определилось со своим местом и ролью в культурном пространстве.





Во многом это вина политического режима, который никогда не ставил целью развитие национальной идентичности, скорее наоборот, стремился сохранить абсолютно аморфное представление граждан о нации и культуре.





Поэтому в большинстве своем общество по названию является белорусским, по сознанию - советско-русским. Вакуум национальной идентичности очень быстро заполнился тем мировосприятием, которое формируется российской информационной политикой.





- Где искать выход из тупика, в котором оказалась страна?





- Скорее не где, а в чем. Найти выход из тупика в состоянии только сами белорусы, они должны осознать всю тупиковость политики существующей власти, которая приведет к новым кризисам и ухудшению общего экономического благополучия. «Борьба с тунеядцами» - это только начало.





Граждане должны осознать, что только через внутреннюю солидарность, через политическую консолидацию возможно достичь системных изменений и при этом не позволить внешним силам разрушить государственность. Будущее страны зависит от воли нации. Если есть нация – значит, обязательно будет воля, а значит, и будущее.