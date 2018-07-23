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Ереван меняет статус российских военных в Армении

Статус погранвойск РФ в Армении будет пересмотрен.

Как передает Oxu.Az, это сенсационное признание сделал в воскресенье новый министр обороны Армении Давид Тоноян, возглавивший военное ведомство страны в мае этого года, после отставки президента Сержа Саргсяна и смены высшего руководства республики.

«Это не высеченные на камне документы, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правовых и договорных изменений. И это, конечно, будет сделано»,— заверил журналистов в Ереване Давид Тоноян.

Не став уточнять, какие именно коррективы необходимо внести в Договор о статусе погранвойск РФ в Армении, подписанный в январе 1992 года, вскоре после распада СССР и провозглашения независимости Армении, министр Тоноян пояснил, что «ускорить проведение некоторых изменений» может недавний инцидент с участием российских военнослужащих в армянском селе Паник Ширакской области.

Напомним, что в прошлый вторник проводившие учения российские военные с дислоцированной в республике 102-й военной базы проехали по улицам села Паник и устроили там стрельбу холостыми патронами, что вызвало недовольство местного населения.

«Инцидент считаю провокацией в отношении армяно-российских отношений, а также провокацией против суверенитета Армении. Виновные должны понести наказание»,— прокомментировал случившееся в селе Паник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

09:37 23/07/2018






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