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В США назвали «отстойное» оружие России

Россия и Китай, будучи противниками США, заявляют о наличии семи новейших и опасных вооружений, которых в реальной войне бояться не стоит, поскольку они, скорее всего, — «отстой», передает «Лента.ру».

Американское издание We Are The Mighty в саркастической форме описало пять российских «фейковых» вооружений и два — китайских. Такая техника, по мнению WATM, в действительности не обладает заявленными характеристиками, неработоспособна или чрезмерно дорога.

Лидером антирейтинга стала российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Дальность полета такого оружия в WATM сравнили с расстоянием, которое в феврале 2007 года на автомобиле проехала астронавт НАСА Лиза Новак.

09:19 23/07/2018






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