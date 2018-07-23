В США назвали «отстойное» оружие России
Россия и Китай, будучи противниками США, заявляют о наличии семи новейших и опасных вооружений, которых в реальной войне бояться не стоит, поскольку они, скорее всего, — «отстой», передает «Лента.ру».
Американское издание We Are The Mighty в саркастической форме описало пять российских «фейковых» вооружений и два — китайских. Такая техника, по мнению WATM, в действительности не обладает заявленными характеристиками, неработоспособна или чрезмерно дорога.
Лидером антирейтинга стала российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Дальность полета такого оружия в WATM сравнили с расстоянием, которое в феврале 2007 года на автомобиле проехала астронавт НАСА Лиза Новак.
09:19 23/07/2018
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