Как белорусам построить сильное государство без «сильной руки»

Государственные институты и вертикаль власти становятся малоэффективными





Многолетнее жесткое управление «сверху» привело к тому, что вертикаль власти почти перестала работать. Чиновники на разных уровнях ждут указок сверху и боятся принимать важные решения, чтобы не рассердить вышестоящие органы. В результате верхушка госуправления не успевает решать все насущные проблемы, а власти на местах не осмеливаются за них браться, отмечают эксперты, пишет "Завтра твоей страны"





— За последние 20 лет как власть, так и общество, привыкли, что все конфликты решаются через конфронтацию и поиск виноватых, — отметил во время дискуссии «Для беларускай стабільнасці патрэбная моцная рука?» один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев. — Но я вижу, что в регионах, где смогли изменить подход в сторону кооперации, чаще происходят позитивные изменения. Где же нет ни одного активиста, люди не выражают свои интересы, а госструктуры не спрашивают, там власть обычно боится и негативно относится к любой инициативе.





Сильная власть чаще всего видит только одно решение, в то время как их может быть гораздо больше. В результате из-за невозможности успеть по всем фронтам и отсутствия взаимодействия с обществом она складирует и аккумулирует все больше проблем.









«Сильная рука» тормозит развитие экономики





Под управлением «сильной руки» страны развиваются от кризиса к кризису. Их достижения заметны в краткосрочный период, но в промежутке времени в 50 лет такие страны отстают от стальных, отмечает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.





Когда контроль всех сфер находится в одних руках, сложно принимать решения, которые окажутся более выгодными обществу и экономике. Этот же контроль мешает появиться в управленческой среде, проявить себя и добиться результатов людям, которые видят перспективы развития и могут их реализовать.





— Начиная с 2014 года, экономическая модель, которую глава государства продвигал 20 лет, больше не работает. Извлекать ренту за счет нефти из России невозможно, продавать устаревшие продукты — тоже. На фоне кризиса идей и принятия неизбежного, в управление экономическим блоком страны смогли прийти такие люди, как Василий Матюшевский и Павел Каллаур, и начали проводить нормальную экономическую политику, — подчеркивает эксперт.





Благодаря управлению сильной рукой можно принять быстрые решения, которые дадут краткосрочный эффект. Но такая система не способствует долгосрочному устойчивому развитию.





Если власть сильной руки не начнет трансформироваться, Беларусь рискует перейти черту в экономическом развитии, которая приведет к сильному обеднению.





— Каждый вложенный рубль в промышленность и сельское хозяйство приносит убытки. Сегодня долги колхозов в 10 раз превышают их годовые доходы и перекладываются на местные бюджеты. Долговая нагрузка на республиканский и местные бюджеты может стать такой, что государство не сможет поддерживать ни социальную защиту, ни образование, ни здравоохранение, — отмечает экономист.





Неизбежное нарастание проблем рано или поздно приведет к изменению угла зрения, в том числе у самой власти, прогнозируют эксперты.





Общество все больше готово брать на себя ответственность





Привыкшие за многие десятилетия к патернализму со стороны государства, белорусы в массе своей надеются и ждут, что власть будет решать их проблемы.





— Это нормальный человеческий подход: если за меня все время что-то решали, то почему бы не продолжать так жить. Итогом долгого господства модели советского социального иждивенчества стало то, что мы не приучены ставить себе цели и задачи. В итоге белорусы не знают, чего им хотеть, — отмечает Андрей Дмитриев.





В то же время людям не нравится, когда власть проявляет свою силу в прямых командах о том, что и как народу делать. Подобные указания все чаще вызывают протесты.





— Это мы видели в реакции людей на попытки властей заставить всех идти работать. Главный протест тогда был — саботаж. 90% просто ничего не сделали: не пошли работать и не заплатили штрафы, — приводит пример один из лидеров «Говори правду».





Хоть приверженность патернализму еще господствует в белорусском обществе, с ростом частного сектора появляется все больше белорусов, которые ждут от государства не решения всех проблем, а подходящих условий, в которых общество само сможет решать актуальные для него вопросы.









Вместо «сильной руки» − сильное государство





Если убрать «сильную руку» в руководстве страной, это не поможет развитию. Сначала следует создать условия, в которых потребность в ней будет постепенно снижаться, считают эксперты.





Для этого важно усиливать институты, прийти к независимости от исполнительной власти и качественной работе судов, милиции, государственных структур и законодателей. Вместе с этим создавать условия, при которых люди смогут участвовать в принятии решений, особенно локальных. Тогда станет заметно, что белорусское общество может жить без того, чтобы ему прописывали каждый шаг.





— Если власть действительно заинтересована – я думаю, что много где она заинтересована – в решении больших проблем, она будет вынуждена обращаться к обществу, потому что не все зависит от вложенных денег, — считает Андрей Дмитриев. — Вижу сегодня новых инициативных людей в местных органах власти. Но вопрос еще стоит и в том, чтобы они оставались в регионах, а не уезжали в столицу.





Чем сильней государство, тем меньше ему нужна «сильная рука» в управлении. Беларусь уже созрела для того, чтобы уходить от принципа «сильной руки» к построению сильного государства, заключает политик.