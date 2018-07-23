Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети агентов влияния России
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей страны обнаружены люди, которые, предположительно, являются агентами влияния России, передает Delfi.
"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий", - сказал Марран во время своей речи на форуме по вопросам безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).
Также Марран заявил, что, несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала.
"В последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль", - отметил глава эстонской внешней разведки.
Он сообщил, что среди этих людей политики, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, но теперь начали входить в национальные парламенты различных стран.
По его данным, российские власти предложили в обмен "политическую поддержку, внимание СМИ и эксклюзивные бизнес-возможности, а также финансовую помощь".
При этом в эстонской разведке не назвали ни одного конкретного человека, относительно которого есть подобные подозрения.
08:26 23/07/2018
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