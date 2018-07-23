"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий", - сказал Марран во время своей речи на форуме по вопросам безопасности в американском Аспене (штат Колорадо).





Также Марран заявил, что, несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала.





"В последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль", - отметил глава эстонской внешней разведки.









Он сообщил, что среди этих людей политики, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, но теперь начали входить в национальные парламенты различных стран.





По его данным, российские власти предложили в обмен "политическую поддержку, внимание СМИ и эксклюзивные бизнес-возможности, а также финансовую помощь".





При этом в эстонской разведке не назвали ни одного конкретного человека, относительно которого есть подобные подозрения.