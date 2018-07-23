Зачем белорусские власти приглашают на парад десантников из Пскова

В прошлом году российское присутствие было ограничено делегацией на трибунах и участием авиации в воздушном эшелоне парада. Псковские десантники, традиционно участвовавшие в мероприятии с 2011 года, остались дома. Причина в том, что военнослужащие 76-й дивизии ВДВ России были замечены в Украине и понесли даже потери в личном составе. В 2017 году до белорусских властей было доведено: или присутствие западных и украинских дипломатов, или участие псковского десанта. Тогда дипломаты оказались важнее десантников. В этом году перевес был на стороне десанта. Поэтому представители стран ЕС, США и Украины мероприятие проигнорировали. Фактически речь идет о политическом демарше. Но ни одна из сторон по этому поводу шума не поднимала.





Стоит особо подчеркнуть: причина демарша не в российском участии в параде как таковом. Приглашать союзников на государственные церемонии и ритуалы — нормальная практика, в том числе и для соседних с Беларусью стран НАТО. Проблема исключительно в том, что обычно приглашаются представители воинских соединений, не замаранных участием в незаконной войне.





Остается загадкой упорство, с которым белорусская сторона приглашает именно десантников из Пскова для участия в параде. Формальным поводом является то, что это соединение участвовало в освобождении Беларуси от фашистов. Но неужели это единственное подразделение российской армии, которое воевало когда-то с немцами на территории Беларуси и не «отметилось» в наши дни в Украине? Если даже так, что мешает заменить псковских десантников представителями тех соединений российской армии, которые входят в региональную группировку войск двух стран? Или привезти хотя бы роту почетного караула Кремлевского полка? Можно ведь было выбрать такой формат российского участия, который не вызвал бы раздражения ни у кого из соседей.





Очевидно, что приглашение псковских десантников — осознанное решение, которое, вполне возможно, и было рассчитано на демарш западных и украинских дипломатов. Причины лежат на поверхности. С одной стороны, необходимо восстановить приемлемый уровень доверия в белорусско-российских отношениях. Белорусские власти продемонстрировали Москве, что, несмотря на возможные неблагоприятные политические последствия, остаются надежным и верным союзником России. Ради этого готовы «плыть против течения». С другой стороны, белорусские власти исходят из того, что отношения с Минском слишком важны для западных столиц и Киева, чтобы из-за одного символического мероприятия последовали неблагоприятные последствия. Еще больше в этом мнении укрепили Минск визиты президентов Германии и Австрии.





Все это так, но проблема в том, что сказанное выше верно лишь для отношений со странами ЕС. А вот ответные шаги Киева могут быть вполне себе ощутимыми. Причем в финансовой сфере. В любом случае, тот факт, что из возможных вариантов российского участия в параде белорусские власти выбрали наименее приемлемый, однозначно не способствует развитию отношений Беларуси с Западом.





Гораздо хуже, если белорусский режим воспринимает последние позитивные шаги в диалоге с Западом в качестве карт-бланша во внутренней политике. Неослабевающее давление на гражданское общество и оппозицию, усиление прессинга СМИ и независимых профсоюзов — его наглядные признаки. А это чревато возвратом традиционной модели отношений с ЕС и США — «эскалация-деэскалация» вместо поступательного развития сотрудничества.





Впервые в мероприятии принимали участие военнослужащие из КНР. Формально Китай — союзник по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Но в данном случае речь идет не о дани истории, а о текущей политике.





Китайский парадный расчет шел перед российским. Как и положено, в алфавитном порядке. Получилось весьма символично. А в политике символы имеют большое значение. Особенно в Азии. И особенно для политиков, которые склонны к тщеславию. А китайские лидеры — явно из их числа. Участие российских и китайских военнослужащих должно было символизировать стратегический характер отношений официального Минска с Москвой и Пекином. Но порядок прохождения парадных расчетов как бы подчеркивает, какой партнер более важен и перспективен.





Россия крайне нервно реагирует на китайское проникновение на постсоветское пространство, которое в Москве (и только там) считают зоной своих привилегированных интересов.





В итоге, белорусские власти могут столкнуться с негативной реакцией сразу с трех сторон: со стороны Запада и Украины (по поводу формата российского участия в параде) и чуть позже — со стороны России, но уже насчет китайцев. Белорусские власти в принципе славятся своей способностью создавать проблемы там, где их могло бы и не быть. Это, если хотите, фирменный стиль нашей официальной политики.



