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Встреча Трампа с Путиным: Макей одобрил

Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели в Хельсинки двусторонние переговоры. 

"Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, конфронтации, которые сегодня присутствуют в мировой политике", - обозначил позицию Минска Владимир Макей. 

"В любом случае выиграло дело мира, стабильности и безопасности. Даже если существуют какие-то политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, чем диалог", - подчеркнул он. 

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки. 
07:56 23/07/2018






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