Встреча Трампа с Путиным: Макей одобрил

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели в Хельсинки двусторонние переговоры.





"Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, конфронтации, которые сегодня присутствуют в мировой политике", - обозначил позицию Минска Владимир Макей.





"В любом случае выиграло дело мира, стабильности и безопасности. Даже если существуют какие-то политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, чем диалог", - подчеркнул он.





Как сообщалось, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки.