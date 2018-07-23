Встреча Трампа с Путиным: Макей одобрил
Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели в Хельсинки двусторонние переговоры.
"Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, конфронтации, которые сегодня присутствуют в мировой политике", - обозначил позицию Минска Владимир Макей.
"В любом случае выиграло дело мира, стабильности и безопасности. Даже если существуют какие-то политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, чем диалог", - подчеркнул он.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки.
07:56 23/07/2018
‡агрузка...