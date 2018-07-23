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Около половины "Белых касок" не смогли эвакуировать из Сирии

Одна из групп сирийской неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» и их родственники не смогла добраться до границы во время эвакуации из юго-западной части Сирии. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в правительстве Канады.

По словам собеседника агентства, в данное время эта группа находится в Сирии. «Неизвестно, удастся ли провести повторную операцию по их эвакуации», — уточнил он.

В Иорданию удалось вывести 422 человека, в то время как планировалось эвакуировать 827 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Иордании. Разрешение на их последующее перемещение в Германию, Великобританию и Канаду подтвердили власти этих стран. Иордания согласилась принять 800 человек на срок, не превышающий три месяца.

О том, что израильские военные вывели по запросу США, Канады и европейских государств 800 представителей НПО и членов их семей, ранее сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). О готовности принять их заявили США и Канада, а также Германия. О планах эвакуировать их стало известно после того, как в результате продолжающегося с середины июня наступления армии Сирии в провинциях Кунейтра и Дараа большая часть региона перешла под контроль Дамаска. В связи с этим западные партнеры США обеспокоились безопасностью «Белых касок».
07:51 23/07/2018






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