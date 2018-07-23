Об этом сообщают СМИ края, отмечая, что семья Сурикова так и не перебралась из Барнаула в Беларусь, хотя должность посла в Минске Александр Суриков занимал рекордные 12 лет.





Этот факт недавно в интервью журналу «Дипсервис» признал и сам Александр Суриков, сообщив, что два раз в год он неизменно ездил к семье – зимой и летом. Интересно, что в интервью нет даже намека на то, что Суриков знал о возможной отставке.





На малую родину он приезжал дважды в год и говорил, что после ухода на пенсию вернется в регион, – подтверждает «Политсибру». По сведениям издания, на Алтае Суриков неоднократно рассказывал журналистами о российско-белорусских отношениях, о слабых экономических связях между Алтаем и Беларусью, при этом критиковал экономическую политику правительства края.





Интересно, что с отъездом Сурикова состоится и смена дуайена дипломатического корпуса в Минске. Дуайен это дипломат, который дольше других коллег находится в стране пребывания. На данный момент им является именно Александр Суриков.