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Посол России в Беларуси Александр Суриков после отставки вернется на Алтай

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков после отставки вернется на родину в Алтайский край.

Об этом сообщают СМИ края, отмечая, что семья Сурикова так и не перебралась из Барнаула в Беларусь, хотя должность посла в Минске Александр Суриков занимал рекордные 12 лет. 

Этот факт недавно в интервью журналу «Дипсервис» признал и сам Александр Суриков, сообщив, что два раз в год  он неизменно ездил к семье – зимой и летом. Интересно, что в интервью нет даже намека на то, что Суриков знал о возможной отставке. 

На малую родину он приезжал дважды в год и говорил, что после ухода на пенсию вернется в регион, – подтверждает «Политсибру». По сведениям издания, на Алтае Суриков неоднократно рассказывал журналистами о российско-белорусских отношениях, о слабых экономических связях между Алтаем и Беларусью, при этом критиковал экономическую политику правительства края.

Интересно, что с отъездом Сурикова состоится и смена дуайена дипломатического корпуса в Минске. Дуайен это дипломат, который дольше других коллег находится в стране пребывания. На данный момент им является именно Александр Суриков.  

"Белорусский партизан"
07:31 23/07/2018






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