Напомним, что Горощеня работает в риэлтерском бизнесе и два года назад оказался в центре скандала из-за поста в социальных сетях. «Сыну в школе задали выучить стих Рыгора Бородулина, — написал Горощеня. — Рыгор этот есть в его учебнике. Член партии БНФ, т.е. убежденная нацистская сволочь, теперь она дохлая. Греко-католик, естественно, и, как поэт, дрянь. В общем, я ему сказал, что вот это вот он учить не будет. Парень вздохнул с облегчением )», – написал Горощеня. Хотя позже, после реакции СМИ и интернет-пользователей, вынужден был извиняться. Теперь выясняется, что критик Рыгора Бородулина и сам пишет стихи.





«Необязательно быть поэтом, чтобы писать стихи. Быть поэтом — это значит иначе воспринимать мир. И настоящих поэтов единицы на самом деле. А просто писать стихи, в общем, несложно — у меня этого добра воз и маленькая тележка. Так что я вам, пожалуй, о себе ничего интересного не расскажу — большую часть своей жизни я занимался бизнесом, был юристом, бизнес-тренером, таможенным агентом, риэлтером, одним словом, крутился», – «скромно» сообщает Горощеня о себе.





О спектакле





«Главная идея нашего спектакля — напомнить нам, что мы есть, нас много, у нас невероятный исторический бэкграунд, Несмотря на всё, произошедшее с нами за последние полстолетия — наш потенциал настолько мощный, что он просто не дает права теряться перед вызовами нового времени.





Когда я говорю «мы, нас» я имею в виду русских людей. Прежде всего, людей русской культуры. Вопрос национальной принадлежности, естественно, вторичен. А русская культура не исчерпывается границами Российской Федерации. Мы, граждане Белоруссии, как и россияне, русские люди».





Ради чего затея?





«… я хотел бы напомнить соотечественникам очевидную мысль о единстве нашего культурного пространства — не только с Россией, но и с Украиной, кстати. Ситуация настойчиво требует, чтобы такие напоминания звучали. Потому что тех, кто хочет разделить нас, очень много. И в ход идет тоже много всего разного. Вы посмотрите, как резво сейчас переписывают историю, какие новые версии прошлого скармливают молодёжи.





Но я думаю, что с этим можно бороться. В одном стихотворении, которое не вошло в сокращенную видеоверсию, есть такие строки:





"…Гремит гроза — и вновь невдалеке,





Заходятся лисицы злобным лаем;





Но мы живём, и любим, и мечтаем,





И видим сны — на русском языке"…





О «белорусской идее»





«Местечковые прое ционалистов народу ничего, кроме «вышиванки», предложить не могут. Это проекты, отстаивающие интересы тех, кто планирует стать новой шляхтой, местными господарями. А Русский мир — это нацеленность в будущее, в том числе это и идея прорыва».





Вопрос только – чьего прорыва? Какой го государства, какого народа? Впрочем, Горощеня уверен, что «белорусский мир – часть русского».





Напомним, что на прошлой неделе организатор "русских маршей" Сергей Бабурин объявил о создании российско-белорусского движения "Гражданская инициатива Союз". В начале 2018 года группа "энтузиастов" заявила о создании «Бело-русского издательства 18/63», цель которого — «вернуть белорусам осознание принадлежности к триединому русскому народу». А на днях вышла и первая книга издательства с красноречивым названием — «Русское триединство: Руководство по просвещению змагаров». Наконец, Россия меняет посла в Беларуси и вместо Александра Сурикова присылает "диверсанта Михаила Бабича". По крайней мере, телеграмм-канал "Нижегородский эксперт" утверждает, что так его назвал сам Лукашенко. «Если Россия хочет выстраивать с Беларусью экономические отношения — пусть пришлют экономиста. Если политические — ну пусть пришлют политика. Но какие хотят они отношения, если присылают диверсанта?» -- якобы так Лукашенко отреагировал на кандидатуру нового посла, которому по тем же причинам ранее Киев отказал в аггремане. А вот Лукашенко отказать не смог.





Кажется, новости о "русском мире" и его претензиях на Беларусь становится все больше.