Форум регионов Беларуси и России: Мясникович добавил ложку дегтя

В частности, Мясникович сообщил, что как руководитель верхней палаты белорусского парламента он уже пожаловался на происходящее госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте. А происходит вот что.





«Важный момент переговоров, состоявшихся 19 июня 2018 года на заседании ВГС, – рассмотрение Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства до 2022 года, – пишет Мясникович в своей статье. (Напомним, что на прошедшее в Минске заседание Высшего государственного совета, о котором говорит Мясникович, прибыло все высшее руководство России, что беспрецедентно). – Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций Республики Беларусь и Российской Федерации. Выполнение этой задачи возложено на Постоянный Комитет Союзного государства. В документе по инициативе Беларуси предусмотрена подготовка Концепции сближения законодательств как системного взгляда на формирование единого правового пространства в рамках действующего Договора о создании Союзного государства. Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь ранее достигнута договоренность с представителями Постоянного Комитета о том, что работа в этом направлении начнется сразу же после одобрения проекта союзным Совмином. И тогда можно будет выйти на зримый результат – проект Концепции сближения законодательств – уже к концу первого полугодия текущего года. Это позволило бы нам обсудить документ на V Форуме регионов Беларуси и России до его внесения на утверждение высших органов Союзного государства. Однако пока должной активности в данном направлении нет. Обеспокоенность по этому поводу высказана в письме Совета РеспубликиНационального собрания Республики Беларусь в адрес Госсекретаря Союзного государства Г.А. Рапоты, поскольку в числе основных функций Постоянного Комитета – организация реализации положений Договора, а также подготовка предложений по выполнению задач Союзного государства...





“Очевидно, что при нынешних темпах перспективы подготовки в ближайшее время Концепции сближения законодательств двух стран как комплексного и системного документа, определяющего направления формирования единого правового пространства Союзного государства, видятся сомнительными”, – заключает Мясникович.





Приводит глава Совета республики и другие примеры игнора белорусских предложений российской стороной.





«Белорусская сторона подготовила проект концепции программы Союзного государства по развитию сельскохозяйственного машиностроения. Цель программы – формирование эффективного парка и рынка сельхозтехники для обеспечения потребностей зного государства и для экспорта. Однако документ до сих пор не согласован российской стороной», – пишет Мясникович.





Развеял Мясникович и миф о том, что из бюджета Союзного государства Беларуси и России увеличивается финансирование совместных проектов, демонстрируя плюсы интеграции не на словах, а на деле.





«Согласно статистике, доля расходов на финансирование совместных программ в бюджете Союзного государства снижается. Если в 2015 году она составляла 65,4 % (объем программных расходов – 3,17 млрд российских рублей), то в 2016 году – уже 61,3 % (2,91 млрд российских рублей), а в 2017 году – только 56,6 % (2,33 млрд российских рублей). Снижение по сравнению с 2015 годом составило 829 млн рублей (8,8 процентного пункта). В 2018 году ситуация принципиально не изменится: доля программ – 56,7 %», – пишет Мсникович.





Напомним, что Михаил Мясникович является доктором экономических наук, член-корреспондентом Национальной академии наук. Аудитория журнала «Беларуская думка» – белорусское чиновничество. Похоже, высшее белорусское чиновничество уже начинает оправдываться за союзный проект с Россией, который раньше вызывал исключительно восхищение и энтузиазм. И, естественно, вновь виновата Россия.





Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября нынешнего года. Александр Лукашенко пригласил на него Владимира Путина.