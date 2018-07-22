Белорусская делегация выступила в Женеве в поддержку русского языка в Гаагской системе
Белорусская делегация приняла участие в очередной сессии Рабочей группы по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, состоявшейся в Женеве.
Беларусь была представлена начальницей управления права и международных договоров Национального центра интеллектуальной собственности Татьяной Ковалевской, пишет "Наша Нива".
«Делегация выступила с докладом в поддержку включения русского языка в число официальных языков Гаагской системы», — сообщает сайт МИД.
На данный момент официальными языками Гаагской системы являются английский, французский и испанский.
17:06 22/07/2018
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