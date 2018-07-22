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Белорусская делегация выступила в Женеве в поддержку русского языка в Гаагской системе

Белорусская делегация приняла участие в очередной сессии Рабочей группы по правовому развитию Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, состоявшейся в Женеве.