Президент Польши внес в Сенат предложение о референдуме

24 июля в 15.00 Сенат Польши рассмотрит предложение президента Анджея Дуды по вопросу проведения консультативного референдума, — сообщил заместитель руководителя канцелярии главы государства Павел Муха. Он добавил, что этот вопрос будет стоять первым среди запланированных для обсуждения.





Ранее, в 8.15 того же дня, президентское предложение рассмотрит законодательная комиссия Сената. Возможно, в тот же день сенаторы проголосуют по инициатве Анджея Дуды. Павел Муха напомнил слова спикера Сената Станислава Карчевского о том, что голосование, скорее всего, пройдет или во вторник вечером, или в среду утром.





Референдум запланирован на 10-11 ноября. В президентском проекте всего 10 вопросов, касающихся изменений в конституции страны.





По закону, референдум может назначить либо Сенат, либо президент с согласия Сената.