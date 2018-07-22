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Президент Польши внес в Сенат предложение о референдуме

24 июля Сенат Польши рассмотрит предложение Анджея Дуды по вопросу проведения консультативного референдума.

24 июля в 15.00 Сенат Польши рассмотрит предложение президента Анджея Дуды по вопросу проведения консультативного референдума, — сообщил заместитель руководителя канцелярии главы государства Павел Муха. Он добавил, что этот вопрос будет стоять первым среди запланированных для обсуждения.

Ранее, в 8.15 того же дня, президентское предложение рассмотрит законодательная комиссия Сената. Возможно, в тот же день сенаторы проголосуют по инициатве Анджея Дуды. Павел Муха напомнил слова спикера Сената Станислава Карчевского о том, что голосование, скорее всего, пройдет или во вторник вечером, или в среду утром.

Референдум запланирован на 10-11 ноября. В президентском проекте всего 10 вопросов, касающихся изменений в конституции страны.

По закону, референдум может назначить либо Сенат, либо президент с согласия Сената.

Источник: Радио Польша
16:01 22/07/2018






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