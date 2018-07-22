Светлана Калинкина: Конечно, Вася...

Известная песенка вспоминается….





Футбольный матч Спартак - Динамо, и переполнен стадион...

А это кто сидит с красивой дамой? - Ну, конечно, он.

Конечно, Вася, Вася, Вася, ну, кто его не знает...









Впрочем, Василий Жарко был не с дамой. Он пришел вместе с бывшим сидельцем и белорусским олигархом Юрием Чижом. Песен не пел, но предстал публике спокойный, уверенный, улыбчивый. И это несмотря на то, что страну по-настоящему потряс коррупционный спрут, который КГБ раскрыл в ведомстве, которое много лет возглавлял этот самый Жарко.





Но экс-министр – бодрячком. Ушел в несознанку, заявил, что ни сном ни духом, что ни о чем не знал-не ведал и похохатывает. Я бы даже сказала ржет. Ржет прямо в глаза – нам, коллегам-врачам, своим подчиненным, КГБ, президенту.





И особенно – президенту. Который в нынешней кампании по борьбе с коррупцией из-за Жарко конкретно облажался.





Ведь очень мощно Лукашенко эту кампанию начинал. Директор Дворца спорта брал взятки у монашек, торгующих на всевозможных ярмарках, – министра долой. Много коррупции в Минлесхозе – министра долой. Министр энергетики поспособствовал бизнесу родни – тоже долой. Но когда настала очередь улыбчивого доктора Жарко, пациент Лукашенко впал в ступор. Поутих, пообсел, забоялся...





«Я ничегошеньки не знал о коррупционных схемах, – клянется Жарко. – А иначе бы о-го-го как разобрался!» И получается, что Лукашенко верит. Поглупел что ли. Или оказался не способен из смирительной рубашки выпутаться. Остается только гадать. Но все предположения, естественно, совсем не в плюс «главному борцу с коррупцией».





Ведь что означает это отговорка – «Не знал» – применительно к бывшему министру здравоохранения, а ныне вице-премьеру Василию Жарко. Она означает, что у себя под носом, только в одном ведомстве, он проспал коррупционный спрут, но за это круг обязанностей Лукашенко ему расширил, доверив весь социальный блок – медицину, культуру, СМИ, спорт, пенсии, соцзащиту…





Как это понимать? Да очень просто! Василий Иванович спит чрезвычайно удачно, с прибылью. Потому как работал – так и работает. Ведь денег много не бывает. А в социалке для коррупции – поле непаханное. Медицину при «проспавшем Жарко» освоили – но надо идти дальше.





Впрочем, есть еще один момент, который меня лично очень смущает в «деле врачей» и не позволяет назвать все происходящее серьезной кампанией по борьбе с коррупцией.





Вспомним...









После того, как было доведено до ума нынешнее здание Следственного комитета – тут же возникло уголовное дело против строительных организаций, которые проводили реконструкцию.





Как только чиновники обосновались в Дроздах и оснастили свои коттеджи итальянской мебелью, плиткой, сантехникой – тут же появились дела против поставщиков этой роскоши.





Как только клиника Управления делами президента переехала в новое здание и была оснащена новым оборудованием – тут же возникло дело о криминале в поставках медтехники. Случайность? Может быть. Но, насколько известно, уголовные дела у нас возбуждаются не для того, чтобы рассчитаться с исполнителем работ или поставщиком, а, как раз, наоборот.





Хотя коррупция в здравоохранении это секрет Полишинеля, который был известен всем. Тут – без вопросов. Вот только Василий Иванович Жарко – улыбчивый, на свободе, да еще и повышенный в должности собтсвенноручной подписью Лукашенко на указе о назначении вице-премьером – не позволяет говорить о том, что атака КГБ на нуворишей в белых халатах – это серьезнo. Массовые аресты в здравоохранении это плацебо, а не лекарство для системы здравоохранения, которая, как уже всем понятно, серьезно больна.