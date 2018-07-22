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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Светлана Калинкина: Конечно, Вася...

Говорят, бывший министр здравоохранения Василий Жарко днями был замечен на футболе.

Светлана Калинкина: Конечно, Вася...
Известная песенка вспоминается….

Футбольный матч Спартак - Динамо, и переполнен стадион...
А это кто сидит с красивой дамой? - Ну, конечно, он.
Конечно, Вася, Вася, Вася, ну, кто его не знает...


Впрочем, Василий Жарко был не с дамой. Он пришел вместе с бывшим сидельцем и белорусским олигархом Юрием Чижом. Песен не пел, но предстал публике спокойный, уверенный, улыбчивый. И это несмотря на то, что страну по-настоящему потряс коррупционный спрут, который КГБ раскрыл в ведомстве, которое много лет возглавлял этот самый Жарко. 

Но экс-министр – бодрячком. Ушел в несознанку, заявил, что ни сном ни духом, что ни о чем не знал-не ведал и похохатывает. Я бы даже сказала ржет. Ржет прямо в глаза – нам, коллегам-врачам, своим подчиненным, КГБ, президенту. 

И особенно – президенту. Который в нынешней кампании по борьбе с коррупцией из-за Жарко конкретно облажался.  

Ведь очень мощно Лукашенко эту кампанию начинал. Директор Дворца спорта брал взятки у монашек, торгующих  на всевозможных ярмарках, – министра долой. Много коррупции в Минлесхозе – министра долой. Министр энергетики поспособствовал бизнесу родни – тоже долой. Но когда настала очередь улыбчивого доктора Жарко, пациент Лукашенко впал в ступор.  Поутих, пообсел, забоялся... 

«Я ничегошеньки не знал о коррупционных схемах, – клянется Жарко. – А иначе бы о-го-го как разобрался!» И получается, что Лукашенко верит. Поглупел что ли. Или оказался не способен из смирительной рубашки выпутаться. Остается только гадать. Но все предположения, естественно, совсем не в плюс «главному борцу с коррупцией». 

Ведь что означает это отговорка – «Не знал» – применительно к бывшему министру здравоохранения, а ныне вице-премьеру Василию Жарко.  Она означает, что у себя под носом, только в одном ведомстве, он проспал коррупционный спрут,  но за это круг обязанностей Лукашенко ему расширил, доверив весь социальный блок – медицину, культуру, СМИ, спорт, пенсии, соцзащиту… 

Как это понимать? Да очень просто! Василий Иванович спит чрезвычайно удачно, с прибылью. Потому как работал – так и работает. Ведь денег много не бывает. А в социалке для коррупции – поле непаханное. Медицину при «проспавшем Жарко» освоили – но надо идти дальше.    

Впрочем, есть еще один момент, который меня лично очень смущает в «деле врачей» и не позволяет назвать все происходящее серьезной кампанией по борьбе с коррупцией. 

Вспомним...


После того, как было доведено до ума  нынешнее  здание Следственного комитета – тут же возникло уголовное дело против строительных организаций, которые проводили реконструкцию.

Как только чиновники обосновались в Дроздах и оснастили свои коттеджи итальянской мебелью, плиткой, сантехникой – тут же появились дела против поставщиков этой роскоши.

Как только клиника Управления делами президента переехала в новое здание и была оснащена новым оборудованием – тут же возникло дело о криминале в поставках медтехники. Случайность? Может быть. Но, насколько известно, уголовные дела у нас  возбуждаются не для того, чтобы рассчитаться с исполнителем работ или поставщиком, а, как раз, наоборот. 

Хотя коррупция в здравоохранении это секрет Полишинеля, который был известен всем. Тут – без вопросов. Вот только Василий Иванович  Жарко – улыбчивый, на свободе, да еще и повышенный в должности собтсвенноручной подписью Лукашенко на указе о назначении вице-премьером  – не позволяет говорить о том, что атака КГБ на нуворишей в белых халатах – это серьезнo. Массовые аресты в здравоохранении это плацебо, а не лекарство для системы здравоохранения, которая, как уже всем понятно, серьезно больна. 

Светлана Калинкина
15:58 22/07/2018






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