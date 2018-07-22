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В британском парламенте обеспокоены использованием спецслужбами Великобритании несовершеннолетних агентов

Комитет по проверке законодательства британского парламента заявил, что силовики хотят увеличить срок использования несовершеннолетних агентов, что увеличит риск ущерба их психическому и физическому здоровью.

Британские спецслужбы и полиция привлекают несовершеннолетних детей к операциям против организованной преступности и планируют расширить полномочия правоохранителей по использованию детей в качестве информаторов. 

Об этом говорится в докладе Вторичного комитета по проверке законодательства британского парламента.

Британские парламентарии высказали тревогу в связи с намерением властей увеличить срок рекрутирования несовершеннолетних лиц с месяца до четырех, что, по мнению членов комитета, увеличит риск ущерба психическому и физическому здоровью детей. В министерстве внутренних дел считают, что необходимость каждый месяц обновлять разрешение на использование детей как информаторов усложняет работу разведки, поскольку за месяц агент обычно не может выполнить задание. 

14:06 22/07/2018






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