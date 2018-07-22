



Об этом говорится в докладе Вторичного комитета по проверке законодательства британского парламента.





Британские парламентарии высказали тревогу в связи с намерением властей увеличить срок рекрутирования несовершеннолетних лиц с месяца до четырех, что, по мнению членов комитета, увеличит риск ущерба психическому и физическому здоровью детей. В министерстве внутренних дел считают, что необходимость каждый месяц обновлять разрешение на использование детей как информаторов усложняет работу разведки, поскольку за месяц агент обычно не может выполнить задание.

Британские спецслужбы и полиция привлекают несовершеннолетних детей к операциям против организованной преступности и планируют расширить полномочия правоохранителей по использованию детей в качестве информаторов.