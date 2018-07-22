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В 2018 году 170 тысяч белорусов приняли участие в лотерее green card, чтобы эмигрировать в США

171134 белоруса приняли участие в лотерее на получение вида на жительство в США. В прошлом году в лотерее поучаствовали 135223 гражданина Беларуси, сообщает travel.state.gov.

В 2016 году количество желающих эмигрировать в Соединенные Штаты было на 73% меньшим, чем в 2018-м – 98 797 человек.

Грин-карта – документ, подтверждающий наличие вида на жительство неграждан США. Выиграть грин-карту можно в ежегодной лотерее, которую проводит американское правительство.
Belsat.eu
13:39 22/07/2018






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