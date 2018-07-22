В 2016 году количество желающих эмигрировать в Соединенные Штаты было на 73% меньшим, чем в 2018-м – 98 797 человек.





Грин-карта – документ, подтверждающий наличие вида на жительство неграждан США. Выиграть грин-карту можно в ежегодной лотерее, которую проводит американское правительство.