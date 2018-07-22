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Куба отказалась строить коммунизм

В парламенте Кубы обсуждается проект новый конституции страны, который должен заменить действующую конституцию, принятую при Фиделе Кастро в 1976 году.

Как объявил в субботу, 21 июля, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, основной закон должен признать право граждан на частную собственность. Кроме того, вместо строительства "коммунистического общества" в качестве цели проект конституции предлагает "строительство социализма", сообщает "Немецкая волна".

Новая конституция Кубы должна отобразить политические и экономические изменения, чтобы укрепить позиции однопартийной системы в стране в будущем. Так, проект предусматривает либерализацию экономического строя, в частности, признание частной собственности. Это должно, в свою очередь, обеспечить правовое признание малого бизнеса, который процветает в связи с последними экономическими реформами.

Хотя правящей политической силой остается коммунистическая партия, проект конституции предусматривает большую степень разграничения власти после почти 60-летнего правления братьев Кастро. Согласно документу, вместо президента правительство возглавит премьер-министр. Кроме того, президент больше не будет председателем Государственного совета и Совета министров. Вместо этого Государственный совет - высший исполнительный орган Кубы - будет возглавлять председатель парламента.


11:18 22/07/2018






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