



Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки прошла "вничью", однако российский президент допустил во время нее крупную ошибку. Такое мнение высказал 19 июля политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью UkrLife.tv





"Настоящее событие, произошедшее в Хельсинки, – это не встреча Путина с Трампом, а чудовищная ошибка Путина-разведчика по отношению к большой политике. Он допустил демонстрацию своего превосходства над Трампом. Трампу надо было помогать. Они должны были сыграть в две руки, показать ансамбль. Трамп постоянно ему это говорил", – рассказал он.





Политолог отметил, что Трамп говорил о готовности протянуть руку России, несмотря на ее агрессию, а Путин не пошел ему навстречу.





"Путин показал свое разведпревосходство над Трампом только ради того, чтобы приехать в Россию и увидеть вот этот второй футбольный восторг экспертной среды и всех телеканалов РФ, "как наш президент уделал этого здоровяка". И это было хорошо видно", – подчеркнул Небоженко.





По его мнению, президент США, вернувшись на родину, разберется в ситуации, и ни о каком шантаже со стороны Путина уже не может идти речь.





"Путин совершил роковую ошибку. Ему нельзя было светить агента. Ему нужно было показывать человека, равного себе. А он так не умеет. Так он поступал с [экс-президентами Украины Виктором] Януковичем, [Леонидом] Кучмой, [Виктором] Ющенко. Везде показывал, что я везде вас держу за руки, за ноги и за другие части тела. Он не так сильно держит Трампа. И Трампу придется теперь резко усилить антироссийскую риторику и антироссийские действия... Это будет разгневанный Трамп. Это будет Трамп, которым пытались манипулировать. Он никогда не простит Путину... Реслинг, который так любит Трамп, не допускает того, что кто-то демонстративно поддается другому. Это главное правило американского реслинга", – подытожил он.





16 июля в Хельсинки Трамп и Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток – 2".





19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп договорился о диалоге между представителями Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ. Также американский лидер попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью.

Президент США Дональд Трамп после анализа результатов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным будет разгневан и резко усилит антироссийскую политику, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.