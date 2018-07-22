ЛДП: Мы не войдем ни в один союз, мы самодостаточны

Как сказано на сайте организации, в настоящее время ЛДП не будет образовывать союзы и коалиции с другими политическими силами, передает "Еврорадио"





"Мы самодостаточны и не видим близких нам сил”, — сказано в заявлении. Кроме того, партия обещает "жестко и последовательно" защищать национальные интересы страны и ее суверенитет, а также сделать все, чтобы в Беларуси не произошло раскола. Сейчас ЛДП позиционирует себя как единственную правоцентристскую организацию.





Четкую программу действий партия обнародует в сентябре, но уже сейчас заявляет об участии в будущих президентских выборах и в парламентской кампании, на которую выставит 110 кандидатов в депутаты.





На предыдущих парламентских выборах в Палату представителей прошел только один представитель ЛДП — Анатолий Хищенко. Лидер партии, Сергей Гайдукевич является членом Совета Республики.