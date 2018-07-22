Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч





Как передает «Business Insider», это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.





Во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару.





Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.



