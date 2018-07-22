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Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила мяч, который ему подарил президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки.


Как передает «Business Insider», это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.

Во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару.

Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.


10:11 22/07/2018






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