Политический фон отношений с Россией в мае и июне определяли нарастание напряжения между Россией и западным миром, революция в Армении, формирование нового российского правительства, нацеленность нового правительства на сокращение издержек в условиях санкций. На этом фоне отношения Беларуси и России были чрезвычайно насыщенными и в целом конструктивными.





Стороны провели большое количество встреч, включая встречи на высшем уровне, в очередной раз задекларировали стратегический характер союзничества Беларуси и России. Однако на этом, весьма благоприятном политическом фоне, ряд проблем двусторонней повестки не нашли удовлетворительного разрешения, а медийный фон, сопровождавший белорусско-российское взаимодействие, иной раз создавал впечатление надвигающейся катастрофы – при том, что серьезных конфликтов между странами не происходило. И все же поднимаемые прессой угрозы – военной базы, поглощения, запретов поставок молока, отхода Путина от традиции совершать первый после переизбрания визит в Беларусь – можно считать своего рода индикаторами реальных проблем.









Обобщенно можно сказать, что в своей адаптации к новым условиям сотрудничества (далеко не всегда производных от политической воли) Беларусь сильно запаздывает, в сравнении с Россией, и, соответственно, неуклонно ухудшает свои переговорные позиции, хотя пока это ухудшение не так заметно.





Главное событие в белорусско-российских отношениях за последние два месяца — заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, состоявшееся 19 июня — так и не решило проблемы, на что очень надеялся Минск.





Белорусская сторона и рассчитывала на ВГС, чтобы поставить точку в молочном конфликте, однако никаких заверений о не возобновлении ограничений не последовало. Также на заседании не нашли решения и другие важные вопросы. В частности, временное соглашение по визам станет только основой для долгосрочного документа, и пока трудно сказать, когда стороны будут готовы к его подписанию.





Однако на заседании ВГС были решены два важнейших для стабильности белорусской политико-экономической системы вопроса, отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске Минского барометра.





Первый – рефинансирование долгов белорусской государственной промышленности. 28 июня в Минске побывал глава российского Сбербанка Герман Греф, который заявил, что Сбербанк намерен расширить объем инвестиций в Беларусь. В том числе «расширить лимиты» на финансирование предприятий машиностроения и энергетики, что означает рефинансирование их долговых обязательств. Кроме того, Сбербанк будет кредитовать белорусский экспорт в Россию, и особенно – российский в Беларусь.









Второй – инвестиции в белорусскую газотранспортную систему. Путин неоднозначно заявил, что роль белорусского маршрута возросла, поскольку Северный поток-2, благодаря американским санкциям, как минимум снова откладывается. Соответственно, Украина остается главным маршрутом поставок российского газа в ЕС (около 90 кубометров в год), а с ней торговаться трудно. И хотя белорусский маршрут не может служить альтернативой украинскому (около 35 кубометров в год), при строительстве дополнительных хранилищ и соответствующей модернизации магистральных путей он способен подстраховать российскую сторону на 5-10 дней в случае острого конфликта Газпрома с Украиной. По словам Путина, Газпром планирует вложить в белорусскую газотранспортную систему 3,5 млрд долларов в ближайшие два года. Соответственно, Беларусь вправе рассчитывать на скидки в цене на газ на 2-3 года (то есть на 2020-2022).





Иными словами, выгоды союзничества с Россией по-прежнему существенно превышают издержки.





По мнению экспертов, «Минского диалога», стратегическое союзничество не препятствует снижению выгод от взаимодействия в отдельных сферах России и Беларуси. Однако Россия быстрее выстраивает компенсационные механизмы.





Аналитики также отмечают, что после двух лет относительной нормализации двусторонняя торговля демонстрирует, что Беларусь, выйдя из кризиса без устранения структурных проблем, ухудшила свои стратегические позиции на российском рынке, в то время как российский бизнес использовал кризис для адаптации.





И маловероятно, считают эксперты, что разрешение молочного спора (даже если оно состоится на самых выгодных для Беларуси условиях) устранит эту разницу. Российские предприятия будут продолжать наращивать доминирование на собственном и сопредельных рынках. А попытки белорусской стороны усилить роль постоянного комитета Союзного государства в разрешении двусторонних споров будут в лучшем случае бесполезными.



