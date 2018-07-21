В Пентагоне одобрили идею Трампа пригласить Путина в Вашингтон

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, 16 июля 2018 года





Замминистра обороны США по военно-политическим вопросам Джон Руд одобрил идею президента Дональда Трампа пригласить в Вашингтон Владимира Путина. "Думаю, что обмен мнениями и откровенная дискуссия между нашими лидерами необходимы", - заявил Руд репортеру телеканала CNN на ежегодном мероприятии Aspen Security Forum в Аспене (штат Колорадо) в субботу, 21 июля.





Руд назвал встречу Путина и Трампа "очень нормальным и целесообразным делом", а Россию - важной страной на международной арене. "Президент Путин раньше совершал визит в Белый дом. Он раньше приезжал в США. Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше-младшем", - отметил Руд.









16 июля президенты США и России провели в Хельсинки первую полноформатную двустороннюю встречу. После этого пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что Трамп решил пригласить Путина в Вашингтон осенью текущего года и поручил своему советнику Джону Болтону заняться решением этого вопроса. Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что не был предварительно проинформирован об этом решении Трампа и намерен представить президенту оценку возможных больших рисков, связанных с визитом Путина в Вашингтон.



