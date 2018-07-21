Посол США в Киеве посетила место убийства Павла Шеремета

«Мы недавно слышали от некоторых друзей и журналистского сообщества, что они чувствуют большое давление. И я снова думаю, что эта роль правительства - создать среду, где журналисты смогут заниматься своей профессией, что особенно важно в любой демократической стране: сообщать честно, объективно, понятно и непредвзято, беспристрастно, так, чтобы украинцы в этом случае могли бы сделать собственные выводы», - сказала посол журналистам, сообщает радио Свобода

А в Минске 20 июля, во вторую годовщину убийства известного журналиста коллеги и родные посетили могилу Павла Шеремета на Северном кладбище.





— Буквально на днях у меня спросили, какие значительные журналистские расследования можно вспомнить в истории Беларуси. И первое, что пришло в голову, это фильм Павла Шеремета «Дикая охота". Отличное расследование они делали вместе с Дмитрием Заводском насчет прозрачности белорусско-литовской границы. Это образцы рискованной качественной журналистской работы Павла Шеремета.





Они показывают его смелость и профессионализм. Именно эти качества сделали Павла известным журналистом и в Беларуси, и в России, и в Украине. Благодаря своему таланту, Павел имел большое количество поклонников, но и большое количество врагов, — сказал во время встречи председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

По словам Бастунца, белорусские коллеги всегда будут помнить Павла и ждать результатов расследования обстоятельств убийства и наказания виновных.





— А дело Павла живет. Это показывают и журналистские расследования, и, конечно же, сайт "Белорусский партизан", которые продолжает работать, а в этом году получил престижную премию Free Media Awards, — добавил Бастунец.





Участие во встрече приняла также мать Павла Людмила Шеремет.





— Павел говорил, что никогда не простит виновным убийства Димы Завадского, и никогда не остановится в поисках убийц. К сожалению, сегодня мы не знаем обстоятельств ни одного, ни второго убийства, — сказала Людмила Шеремет.









Напомним, известный журналист, теле- и радиоведущий Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Похоронен журналист на Северном кладбище в Минске.





В апреле этого года на могиле Павла был открыт памятник.





Сегодня представительство ЕС сделало заявление на своей странице в Facebook.





"Два года назад украинское медиа-сообщество потеряло одного из самых талантливых и храбрых журналистов — Павла Шеремета. — он был убит. Эта трагедия остается источником печали его семьи и многих его коллег по всей стране, которые продолжают свою жизненно важную работу», — говорится в сообщении.





Представительство ЕС ожидает, пишет baj.by, что украинская власть проведет прозрачное расследование этого преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности. "Прогресс в этом деле будет несомненно важным для общественного доверия к правоохранительным органам", — отмечается в заявлении.





Фото Ольги Хвоин



